Quién es Alejandro Guyot, el ex de Ernestina Pais: el fotógrafo con el que tuvo un hijo y el vínculo que mantuvieron tras separarse

La muerte de Ernestina Pais volvió a poner el foco en distintos aspectos de su vida personal. Uno de ellos es la historia que compartió con Alejandro Guyot, el fotógrafo y artista con quien estuvo en pareja durante más de una década y con quien tuvo a Benicio, su único hijo.

Según reconstruyó Revista Para Ti, aunque la relación amorosa llegó a su fin, ambos lograron mantener un vínculo basado en el respeto y la crianza compartida de su hijo, una prioridad que conservaron a lo largo de los años.

Quién es Alejandro Guyot

Lejos del mundo del espectáculo, Alejandro Guyot desarrolló una reconocida carrera como fotógrafo. Sus imágenes fueron publicadas en importantes medios nacionales e internacionales, entre ellos La Nación, El País (España), Piauí, El Mercurio e Inrockuptibles, además de impulsar proyectos artísticos propios.

Siempre mantuvo un perfil muy reservado, incluso durante los años en los que compartió su vida con Ernestina Pais, evitando la exposición mediática.

Una relación de más de diez años y un hijo en común

Ernestina Pais y Alejandro Guyot estuvieron juntos durante más de una década. En 2004 nació Benicio, el único hijo de la pareja, a quien ambos decidieron proteger de la exposición pública desde pequeño.

De acuerdo a información de medios, durante su relación eligieron una dinámica poco convencional, priorizando los espacios personales de cada uno, una forma de convivencia que les permitió sostener la pareja durante varios años.

El vínculo que mantuvieron después de separarse

Tras el final de la relación, la prioridad siguió siendo Benicio. Tanto Ernestina como Alejandro conservaron un trato cordial y continuaron compartiendo la crianza de su hijo.

Ese buen vínculo quedó reflejado en distintos momentos. En septiembre de 2023, cuando la conductora sufrió una caída en su casa en medio de un confuso episodio familiar, fue Guyot quien llamó al SAME para asistirla, según informó Infobae. La propia Ernestina aclaró después que su hijo no había ejercido violencia sobre ella y que todo se había originado por un accidente doméstico.

Meses después, cuando Benicio atravesó un delicado cuadro de salud, distintos medios señalaron que Alejandro permaneció a su lado durante la internación, acompañando de cerca su recuperación.

El reconocimiento de Ernestina tras la separación

En una entrevista publicada por Infobae en 2025, Ernestina Pais habló con afecto sobre el padre de su hijo y explicó que, al separarse, tomó una decisión muy clara: nunca privar a Benicio del vínculo con su padre, una postura influenciada por la propia historia familiar que vivió tras la desaparición de José Miguel Pais durante la última dictadura.

En esa misma conversación definió a Alejandro Guyot como un «tipazo» y contó que, incluso durante los momentos difíciles de la separación, ambos procuraban evitar los conflictos delante de su hijo para protegerlo emocionalmente.

Con el paso de los años, la relación de pareja quedó atrás, pero el compromiso compartido con la crianza de Benicio permitió que mantuvieran un vínculo basado en el respeto y el acompañamiento mutuo, una faceta que volvió a cobrar relevancia tras la muerte de la reconocida conductora.