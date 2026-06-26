Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en San Isidro

La periodista y conductora televisiva Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente ferroviario en el partido bonaerense de San Isidro, cuando el vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano. De acuerdo con los datos recabados por los investigadores, Pais circulaba a bordo de un Honda Civic e intentó cruzar las vías cuando las barreras se encontraban bajas, momento en el que fue impactada por una formación ferroviaria.

El choque se produjo sobre el lateral del conductor y provocó la muerte de la periodista en el acto, según confirmaron fuentes de la investigación. En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos, peritos y personal de emergencias para realizar las primeras actuaciones y determinar las circunstancias del siniestro. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez.

Una trayectoria marcada por la televisión y la radio

Ernestina Pais desarrolló una extensa carrera en los medios de comunicación argentinos y se convirtió en una de las conductoras más reconocidas de la televisión nacional. Alcanzó gran popularidad como co-conductora de Mañanas Informales, el ciclo que encabezó junto a Jorge Guinzburg y que marcó una época en la televisión argentina.

A lo largo de su trayectoria también condujo programas de entretenimiento, actualidad y radio en distintos canales y emisoras, consolidando una carrera de más de tres décadas en los medios.

En los últimos años, la periodista había hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, convirtiéndose en una de las figuras públicas que impulsó la importancia de buscar ayuda profesional y abordar estas problemáticas sin estigmas.

La noticia de su fallecimiento generó conmoción en el ambiente periodístico, artístico y televisivo, donde colegas, amigos y seguidores comenzaron a expresar sus mensajes de despedida y reconocimiento a su trayectoria profesional.