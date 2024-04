Otra polémica en el Consejo de la Magistratura de Neuquén, ahora con un concurso para juez civil

El Consejo de la Magistratura de Neuquén tomó otra decisión polémica: por mayoría, resolvió apartarse de su propia ley y no enviará a la Legislatura el pliego de un candidato a juez civil que obtuvo el segundo puesto en el concurso. El que salió primero no recibió acuerdo, y correspondería seguir con el orden de mérito.

Los motivos de la decisión no están claros. Las y los consejeros no los explicitaron en la sesión pública del martes y prometieron que los presentarán por escrito.

Declararon el concurso «finalizado», una categoría que no está en la ley ni en el reglamento.

El concurso en cuestión es el 217, destinado a cubrir el cargo de juez o jueza de primera instancia con destino al Colegio de Jueces en lo Civil, Comercial y de Minería con asiento de funciones en Neuquén. Lo ganó el abogado particular Luis Quiles, pero su pliego fue rechazado por la Legislatura provincial.

Ningún diputado o diputada explicó los motivos. Una versión indica que el veto provino de la fiscalía de Estado, donde trabaja la esposa de Quiles.

¿Por qué se apartaron de la ley?

Ante el rechazo, la ley número 2533 del Consejo de la Magistratura es clara: en su artículo 27 señala que «deberá respetar el orden de mérito definitivo oportunamente confeccionado, y remitir al siguiente postulante de la lista». En este caso es Mario Javier Alarcón, relator de la Cámara Civil.

Sin embargo, por mayoría el Consejo decidió apartarse de la ley. El autor de la moción fue Eduardo Sepúlveda, uno de los representantes de los Colegios de Abogados: «sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27, en esta ocasión no correspondería enviar el siguiente en el orden de mérito» y debe «hacerse un nuevo llamado a concurso para cubrir la vacante del juzgado civil en cuestión», dijo.

Adhirió Alejandro Vidal, consejero por el MPN. Aclaró que «no es una cuestión personal» con Alarcón, pero tomó la decisión «por el protagonismo que tiene que tener este Consejo a la hora de designar postulantes». Sobre el artículo 27 esbozó que «puede ser utilizado, pero creo que este caso meritúa para que se haga un nuevo llamado» a concurso.

También se plegó Andrea Paz, la otra representante de los Abogados. «Voy a ampliar mis fundamentos con posterioridad, pero adhiero en líneas generales a lo que mocionó Sepulveda», dijo. Más breve aún fueron las intervenciones de Encarnación Lozano (MPN) y Conrado Lezcszynski (Juntos por el Cambio), también en apoyo a no enviar a la Legislatura el pliego del que salió segundo.

Los fundamentos de la minoría

En minoría quedaron el presidente del Consejo, Gustavo Mazieres (representa al Tribunal Superior de Justicia) y Belén de los Santos (Unión por la Patria).

Mazieres dijo que ante un rechazo de la Legislatura, enviar el pliego del que salió segundo es la regla, y no hacerlo es la excepción, para lo cual «tienen que existir razones suficientes que lo justifiquen».

En el caso de Alarcón, quedó segundo pero con 62,26 puntos, «un puntaje sensiblemente superior al promedio histórico que los concursantes han tenido a lo largo de la historia de este Consejo de la Magistratura que se ubica en alrededor de los 55 puntos», destacó Mazieres.

«Por estas circunstancias generales del concurso, por la singular participación que tuvo el segundo postulante en el orden de mérito y por el interés público comprometido en la cobertura de este cargo mociono el envío del pliego a la Legislatura», fundamentó.

De los Santos, por su parte, dijo que no veía «ningún argumento que me convenza de no enviar el pliego» de Alarcón, porque «tuvo una participación destacada» en el concurso. Citó además «la situación que se vive los juzgados civiles. Me parece que tenemos la oportunidad de acortar los plazos procesales para poder designar y y colaborar para el buen funcionamiento del Poder Judicial».

Sobre apuros y demoras

Este último argumento fue rebatido por Paz: «no es reciente esto, se viene dando desde hace tiempo y no por esa situación que está atravesando ahora de atrasos y demoras, que ya insisto no es de ahora, vamos a a modificar la postura que viene siguiendo este consejo en estas situaciones».

Argumentos polémicos. Primero porque el Colegio de Abogados al que representa Paz suele ser el más interesado en que se cubran con rapidez las vacantes en juzgados civiles. Y segundo porque hay al menos dos antecedentes de concursos en los que se envió el pliego de quien salió segundo, luego del rechazo legislativo al primero.

Se trata de los casos de Lucas Yancarelli para juez penal (enviaron su pliego luego del rechazo a Leticia Lorenzo) y Lautaro Arévalo para defensor de los derechos del Niño de Cutral Co (cuando rechazaron a Andrea Espinoza).

Este último caso tuvo mucha repercusión porque Arévalo obtuvo 7,7 puntos menos que Espinoza en el orden de mérito definitivo. Sin embargo, por un presunto acuerdo político con Ramón Rioseco, su pliego fue al recinto y lo aprobaron. A Espinoza la habrían bochado por su supuesta vinculación con el PRO.

Estos ejemplos muestran la altísima discrecionalidad que se aplica en la selección de magistrados y funcionarios, a veces por parte del Consejo de la Magistratura, a veces de la Legislatura.

Por último: Alarcón estaba anotado en otro concurso. El martes renunció. El mensaje le llegó fuerte y claro: este Consejo de la Magistratura no lo quiere y nunca sabremos si hubiera sido un buen juez.