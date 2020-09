El MPN y el PJ impusieron a un candidato a defensor que no ganó el concurso

La Legislatura estableció un precedente para la designación de magistrados y funcionarios judiciales: mediante un acuerdo político, rechazó a la ganadora de un concurso del Consejo de la Magistratura e impuso en su lugar al segundo, que obtuvo 15% menos de puntaje.

"Lo que hacemos es legal", se justificaron los diputados que votaron el pliego de Lautaro Arévalo como defensor de los derechos del Niño, la Niña y el Adolescente de Cutral Co.

Hubo discursos intensos, críticos, contradictorios. El debate que no se dio cuando se rechazó el pliego de Andrea Espinosa tuvo lugar en esta oportunidad.

El artículo 27 de la ley del Consejo de la Magistratura señala que si el pliego de quien obtuvo el primer lugar en el concurso es rechazado por la Legislatura, el organismo "deberá respetar el orden de mérito y remitir al siguiente postulante de la lista".

La diputada del Frente de Todos, Soledad Martínez, fue una de las que fundamentó con mayor énfasis su voto a favor de Arévalo.

El rol discrecional de la Legislatura

La sesión de la Legislatura de este miércoles. (Gentileza)

Aludió a "notas periodísticas", todas de Río Negro aunque no lo mencionó, que plantearon dudas en torno al tratamiento que tuvieron el pliego de Arévalo y de Espinosa, quien ganó el concurso pero perdió en la Cámara.

Martínez dijo que desde la creación del Consejo de la Magistratura en 2007, "hay un temperamento adoptado en la comisión A de habilitar el tratamiento de los pliegos sin hacer consideraciones" para no condicionar al pleno de diputados, que son los que definen si se aprueba o no.

No siempre es así. El pliego del juez rionegrino Juan Pablo Chirinos, holgado ganador de un concurso, no recibió despacho en la comisión A en represalia porque otorgó salidas transitorias a un detenido que luego asesinó a una adolescente. Recién cuando cambió la composición de la cámara se destrabó su situación.

Soledad Martínez agregó: "Ahora parece que el orden de mérito del Consejo no puede alterarse. El pliego pasa pasa por la Legislatura y no es un trámite formal. ¿Qué hace la Legislatura? No evalúa lo mismo que el Consejo de la Magistratura. Su rol es absolutamente discrecional. No estamos sometidos a puntaje, grilla o reglamento".

Recordó que la entrevista a Arévalo en la comisión A se extendió por más de una hora. Y dijo: "Es tan discrecional, tan fuera de lo reglado, que podemos hacer eso, y podríamos no hacer nada, y votar a favor o en contra sin decir nada, y no merecería suspicacia ni que se hable de operación política. Esta Legislatura hace una valoración política e ideológica".

Opinó que "estaría bien revisar cómo funciona el Consejo de la Magistratura y qué ajustes se deben hacer" en cuanto a su presupuesto, integración y la posibilidad de participación popular.

Exigió por último, sin especificar a quién se dirigía, "que se deje de empañar el proceso de selección de los jueces, sumando discursos y sensaciones que se instalan desde algunos sectores que solo sirven para desmerecer las tareas de unos y otros".

El doctor Lautaro

Arévalo fue designado defensor del Niño de Cutral Co. (Gentileza)

El presidente del bloque del MPN, Maximiliano Caparroz, fundamentó el voto a favor de su bancada: "Fue un concurso bastante parejo", señaló, pese a que Espinosa obtuvo 58,31 puntos y Arévalo 50,61.

Caparroz, quien se refirió siempre al candidato como "el doctor Lautaro", dijo que la única diferencia entre la primera y el segundo se dio en la etapa de antecedentes, porque "Espinosa está dentro del sistema y tiene más oportunidades de capacitarse".

Hay dos cosas para decir al respecto: tanto Espinosa como el doctor Lautaro son funcionarios judiciales. Y es una discusión sin saldar quién tiene más oportunidades de realizar cursos de capacitación, aquel o aquella que está "adentro" o quién ejerce libremente la profesión.

Aseveró además que "su examen escrito fue mejor" (18 a 15), pero pasó por alto que en el oral (el sistema procesal es oral) le fue mal (18 a 10).

Ganador: el noveno

Carlos Coggiola, de la democracia cristiana, dijo que presentará un proyecto de ley para impedir que el Consejo de la Magistratura pueda enviar al segundo en orden de mérito cuando la Legislatura rechaza al primero.

En respuesta a Soledad Martínez, teorizó: "Si a la mayoría legislativa le gusta el 9 de la lista, puede rechazar a los 8 primeros hasta llegar al 9", aunque su puntaje sea muy bajo.

Ya se dio el caso, pero al revés: a la Legislatura no le gustó el concurso para la cámara Multifueros de San Martín de los Andes, y rechazó sistemáticamente uno a uno todos los pliegos a medida que el Consejo se los enviaba.

Coggiola también se refirió a lo publicado por este diario respecto del escándalo que rodeó al concurso, con acusaciones infundadas de favoritismo de una jurado a una participante. "Esto no puede ser avalado por la Legislatura si queremos mantener la transparencia de la elección de jueces y magistrados", indicó.

La votación se definió con 23 votos a favor del doctor Lautaro y 9 en contra.

Luego, sin debate y por 33 votos a favor y ninguno en contra, se designó a María Victoria Masramón como defensora pública civil de Zapala.