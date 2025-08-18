Pagará $15 millones de multa y cuatro años de cárcel por vender drogas en Cutral Co

Una mujer irá cuatro años a prisión y pagará una multa de más de 15 millones de pesos por vender drogas en su casa del barrio Centro de Cutral Co. Así lo definió el juez de Garantías, Lisandro Borgonovo, quien avaló los términos del acuerdo que presentaron tanto la fiscalía los defensores. Además, se le había decomisado $ 3.115.800.

Se trata de Paola González, una mujer que fue condenada por vender drogas en su casa. En junio pasado, cuando se realizó un allanamiento, se logró el secuestro de 563,4 gramos de marihuana y 496,3 gramos de cocaína, junto con recortes de nailon. Se incautaron en esa ocasión $3.115.800.

Según se conoció, la semana pasada hubo una audiencia en la que se definió la situación debido al acuerdo arribado entre las partes. El fiscal jefe Gastón Liotard y el asistente letrado Rodrigo Blanco, le presentaron al juez de Garantías, Lisandro Borgonovo los términos del acuerdo pleno. Todas las partes estuvieron de acuerdo.

El juez Borgonovo impuso una pena de prisión efectiva de cuatro años; una multa de $15,6 millones; y el decomiso de los $3.115.800 secuestrados en el allanamiento. El delito fue por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pero no agravado porque no se pudo comprobar que junto a ella había un adolescente que participaba en la maniobra.

La casa allanada en el barrio Centro Sur

El 19 de junio, el personal de la división Antinarcóticos de Cutral Co allanó la casa donde vivía González. Los investigadores pudieron establecer antes de la diligencia que en el lugar había movimentos establecidos como «pasamanos». Es decir, una persona llega la vivienda, se queda unos pocos minutos, recibe pequeños envoltorios y los retira.

La mujer se encontraba detenida desde ese momento y ante el vencimiento del plazo de dos meses que se contó desde la acusación, se presentó el acuerdo pleno de las partes ante el magistrado que lo aceptó.