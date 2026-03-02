Pasará una década tras las rejas por abusar sexualmente de una adolescente en Neuquén

En una audiencia de determinación de la pena realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, el tribunal colegiado dictó una condena de 10 años de prisión efectiva para un hombre. La fiscal del caso, Carolina Mauri, había solicitado esta escala penal tras considerar la gravedad de los ataques perpetrados contra una adolescente de su entorno cercano, pedido al que adhirió la defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Andrea Rapazzo.

El imputado fue declarado penalmente responsable por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal continuado, ambos agravados por el vínculo y la convivencia preexistente.

Según la calificación legal bajo los artículos 119 y 45 del Código Penal, los hechos se dieron en un concurso real, lo que implica que se trataron de acciones independientes que vulneraron la integridad sexual de la menor de manera reiterada.

Un historial de violencia y antecedentes

Durante el debate, la fiscalía describió como agravantes principales la pluralidad de los hechos cometidos y la existencia de antecedentes penales computables.

Se reveló que el hombre ya contaba con una condena en suspenso impuesta en 2019 por un delito de naturaleza similar, lo que demostró una preocupante reincidencia y la ineficacia de las medidas previas para evitar nuevas agresiones hacia menores de edad.

El relato de los hechos en Neuquén

De acuerdo con la teoría del caso acreditada por el Ministerio Público Fiscal, los abusos ocurrieron en una vivienda ubicada en un barrio de la capital provincial donde convivían victimario y víctima.

Las agresiones se dividieron en dos etapas: un primer episodio de abuso sexual simple en diciembre de 2022, seguido de una etapa de abusos con acceso carnal de carácter continuo que se extendió desde principios de 2023 hasta abril de 2024.

Registro de abusadores y ejecución de pena

El tribunal, integrado por los jueces Luis Giorgetti, Lucas Yancarelli y Juan Pablo Encina, no solo fijó la pena de una década de cárcel, sino que también ordenó la inscripción del condenado en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Esta medida busca mantener un control estricto sobre el historial del agresor una vez que se reintegre a la sociedad en el futuro.

Próximos pasos procesales

Tras la lectura del fallo, la Oficina Judicial deberá programar en los próximos días la audiencia de ejecución. En dicha instancia, se espera que el hombre se constituya formalmente como detenido para comenzar a cumplir su condena de manera efectiva.

Para resguardar la identidad de la adolescente y evitar su revictimización, las autoridades mantienen la reserva del nombre completo del condenado.