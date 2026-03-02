Parecía una despensa, pero era un kiosco narco que operaba en Neuquén: hay tres imputados. Foto archivo.

A partir de una investigación conjunta entre la Fiscalía de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de Neuquén y el Departamento Antinarcóticos de la Policía, se logró desarticular una red de comercialización de estupefacientes que operaba bajo una fachada comercial. La fiscal del caso, Eugenia Titanti, formuló cargos contra tres personas acusadas de utilizar una despensa como pantalla para la venta de sustancias ilícitas, solicitando además la clausura inmediata del establecimiento.

Durante una audiencia realizada el pasado sábado, el juez de garantías interviniente validó las imputaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal. Como medida cautelar, el magistrado ordenó la clausura preventiva del comercio por un plazo de cuatro meses y, atendiendo al pedido de la fiscalía, dictó la prisión preventiva para el principal investigado debido a la gravedad de los hechos y los riesgos procesales detectados.

Roles definidos y fachada comercial

La investigación judicial determinó que, al menos desde el 19 de enero hasta el 27 de febrero de este año, los acusados identificados como N.B., R.M. y J.M. operaban en un inmueble de Barrio Nuevo.

Según la teoría del caso, la organización tenía roles claros: N.B. dirigía la actividad y coordinaba los horarios del local; R.M. se encargaba de la atención directa y los intercambios; mientras que J.M. facilitaba su cuenta de billetera virtual para el blanqueo del dinero obtenido de las ventas.

Allanamiento y secuestro de evidencia

El operativo clave tuvo lugar el viernes 27 de febrero, apenas horas antes de la audiencia. Durante el allanamiento, los efectivos policiales secuestraron más de 3,7 millones de pesos en efectivo, dosis de clorhidrato de cocaína y elementos de fraccionamiento.

Al mismo tiempo, en el baño del departamento que ocupaba N.B., se halló una pistola con la numeración limada y cargada, lo que agravó la situación procesal del líder de la banda.

Imputaciones y marco legal

La fiscal Titanti, junto al asistente letrado Bruno Miciullo, encuadró el accionar de los tres sospechosos bajo el delito de comercio de estupefacientes en calidad de coautores (Ley 23.737). Adicionalmente, sobre N.B. recayeron los cargos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento.

La fiscalía argumentó que el uso de un comercio legítimo para encubrir actividades delictivas representaba un peligro para la seguridad de la zona.

Medidas cautelares y prisión preventiva

Finalmente, el juez Cristian Piana hizo lugar a las medidas solicitadas, fijando cuatro meses de prisión preventiva para N.B. por riesgo de fuga y entorpecimiento.

En cuanto a R.M. y J.M., se les ordenó fijar domicilio fuera del área investigada, se les prohibió acercarse a menos de 300 metros del local clausurado y deberán presentarse semanalmente ante la justicia mientras continúa el proceso.