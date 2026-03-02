Incumplió la prisión domiciliaria en Neuquén y un juez ordenó su arresto preventivo por tres meses

Un juez de garantías de Neuquén revocó la detención domiciliaria que cumplía un imputado y le impuso tres meses de prisión preventiva, tras constatar nuevos incumplimientos y la persistencia de riesgos procesales. La medida fue dispuesta a pedido de la fiscal del caso Valeria Panozzo, quien argumentó que el acusado no respetó las condiciones fijadas y que su conducta reciente agravó la situación procesal.

Los antecedentes y los riesgos procesales

El imputado había sido beneficiado el 14 de febrero con la detención domiciliaria en la vivienda de su abuela, en el marco de tres legajos iniciados por hechos ocurridos durante 2024.

Según la acusación, el primero corresponde al 10 de junio por presunto abuso de arma en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil condicional y portación ilegal de arma de uso civil. El segundo, del 10 de octubre, por portación ilegal de arma de fuego. El tercero, del 14 de diciembre, por lesiones graves agravadas por ser la víctima integrante de una fuerza de seguridad, en concurso ideal con resistencia a la autoridad y en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil condicional.

En la audiencia donde se otorgó la domiciliaria, ya se habían valorado riesgos de fuga por falta de arraigo, dado que el imputado había consignado un domicilio inválido y fue declarado en rebeldía. También se consideró la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo, ya que registra una condena previa.

Incumplimientos y nuevo episodio

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal, a los cinco días de concedida la medida personal policial realizó un control y constató que el imputado no se encontraba en el domicilio. Aunque luego fue visto ingresando, desde la fiscalía se solicitó reforzar los controles y se le advirtió que debía cumplir estrictamente la cautelar.

La situación se agravó cuando la abuela del acusado, de 70 años, requirió presencia policial y denunció que su nieto la había agredido físicamente y ocasionado daños en la vivienda. Tras esa intervención, el imputado fue demorado y el Ministerio Público Fiscal pidió la modificación de la medida.

En la audiencia, Panozzo sostuvo que el acusado no aprovechó la oportunidad que implicaba la prisión domiciliaria y que los incumplimientos confirmaban el peligro de fuga señalado previamente.

La decisión judicial

Luego de escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Guaita hizo lugar al planteo fiscal y resolvió revocar la detención domiciliaria.

En su lugar, dictó prisión preventiva por el plazo de tres meses, al considerar acreditados los nuevos incumplimientos y vigentes los riesgos procesales.