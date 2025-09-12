Pidieron la prisión preventiva para un histórico  médico de Roca acusado de abusar de una paciente

En una audiencia realizada hoy, la Justicia debatió la modificación de las medidas cautelares que pesan sobre el reconocido médico de Roca Carlos Rothlin, imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una paciente.

El caso se remonta al 18 de junio de 2024, cuando la denunciante asistió a un turno médico con Rothlin. Según la acusación, el profesional habría aprovechado la situación de confianza para ejercer actos sexuales sin consentimiento. Los cargos fueron formalizados en noviembre pasado bajo la calificación de abuso sexual con acceso carnal.

No se respetó la prohibición de acercamiento

En abril de este año, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento hacia la víctima. Sin embargo, el pasado 7 de septiembre ambas partes se cruzaron en un cine. La querella sostuvo que el imputado, lejos de retirarse como indicaba la medida, permaneció en el lugar, lo que generó en la denunciante un cuadro de pánico y temor.

Durante la audiencia, la Fiscalía coincidió en que, aunque el encuentro fue casual, Rothlin incumplió la obligación de retirarse de inmediato al advertir la presencia de la víctima. Señaló además que la mujer se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, lo que obliga a extremar cuidados para garantizar que pueda declarar en el juicio previsto entre el 22 y el 24 de octubre. En ese marco, solicitó la prisión preventiva del imputado.

Los argumentos de la defensa

La defensa, en tanto, rechazó el planteo. Argumentó que Rothlin recién advirtió la presencia de la denunciante al finalizar la función y que decidió retirarse en ese momento, sin tener contacto con ella. Sostuvo que se trató de una coincidencia en un espacio público, sin intención de incumplir la medida cautelar.

Para la jueza fue un encuentro «sin hostigamiento»

Finalmente, la jueza interviniente rechazó el pedido de prisión preventiva. Consideró que el episodio constituye un encuentro fortuito sin hostigamiento directo ni intercambio de palabras, lo que impide configurar un incumplimiento deliberado de la restricción.

No obstante, dispuso mantener y reforzar las medidas cautelares vigentes, ratificando la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros y la prohibición de contacto por cualquier medio. Además, advirtió que, en caso de un nuevo incumplimiento, se ordenará la inmediata detención del imputado.