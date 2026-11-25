Años atrás, Federico Ariel se propuso reemplazar los fungicidas, esas sustancias químicas diseñadas para eliminar y prevenir el crecimiento de hongos y mohos perjudiciales en plantas. El trabajo dio sus frutos y creó una “vacuna vegetal” para frenar el hongo de algunos cultivos que, una vez que sea aprobada por el Senasa, estaría disponible en el mercado en 2027.

“Si uno está vacunado con la antitetánica y te pinchás con un rosal, no pasa nada. Si no estás vacunado y el tétanos está en la planta, sin antibióticos, te morís. El antibiótico es químico y en el campo pasa lo mismo. Se usan químicos para controlar enfermedades”, ejemplificó Ariel, biotecnólogo y doctor en Ciencias Biológicas.

Advirtió que “si la planta dispone de información sobre los patógenos, puede defenderse sola. Lo que hacemos entonces es darle información sobre patógenos y hongos, de modo que se defienda sola. Así controlamos la enfermedad y reemplazamos los pesticidas químicos”.

Ariel es investigador del Conicet y hace más de 15 años, investiga la biología de ARN en las plantas (esa molécula esencial que actúa como intermediaria entre el ADN y las proteínas, además de regular qué genes se activan o apagan). El ARN permite que las células vegetales respondan rápido a cambios internos y del entorno, sin modificar de forma permanente su genoma.

Lanzarán una “vacuna” de ARN contra un hongo que ataca cultivos. Foto: gentileza

Cuatro años y medio atrás, fundó la empresa Apolo Biotech, con el respaldo del Conicet y de universidades nacionales. “Así transformamos la ciencia en tecnología. Esto escapa al objetivo de un laboratorio científico que desarrolla ciencia básica”, argumentó.

Este biotecnólogo explicó que “el problema de la agricultura a nivel mundial -que se ha ido profundizando- es el uso de pesticidas químicos ya que impactan en el ambiente y la salud”. “Ya logramos controlar 10 hongos en el campo. Pero presentamos el primer dossier en julio para que el Senasa avance en la regulación de uno de ellos”, detalló.

Hasta ahora, no existen productos de ARN destinados a la agricultura en Argentina. Solo Estados Unidos ofrece uno aunque se emplea para el control de insectos.

“Ya presentamos los ensayos a campo y estamos esperando que el Senasa lo analice. Con esa evaluación, la vacuna estaría en condiciones de salir al mercado. Tenemos capacidad de producirla en nuestra planta piloto de producción de ARN en Santa Fe que, es la segunda más grande del mundo (la primera está en Estados Unidos)”, indicó Ariel. La planta de fabricación está ubicada en el Parque Tecnológico Litoral Centro, en la ciudad de Santa Fe y ya logró disminuir un 99% el costo del ARN, “lo que lo vuelve competitivo frente a los químicos que busca reemplazar”.

Lanzarán una “vacuna” de ARN contra un hongo que ataca cultivos. Foto: gentileza

“Para transformar la ciencia en tecnología hace falta conocimiento. Siempre hice ciencia básica pensando que había que entender mejor a las plantas para desarrollar una tecnología vinculada a la agricultura sustentable”, describió. Constantemente insiste en la necesidad de entender la conducta de las plantas en relación a la sequía, los insectos y los patógenos.

Ariel hizo un posdoctorado en ARN en plantas en Francia entre 2010 y 2016. Al regresar al país, a través del programa Raíces, formó un grupo de investigación y montó un laboratorio en Santa Fe. “En 2020 hubo una convocatoria de proyectos del programa Ciencia y Tecnología Contra el Hambre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, vinculado al desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de alimentos. Nos presentamos”, detalló.

La vacuna vegetal permite a la planta activar mecanismos naturales de defensa para reconocer y bloquear genes específicos del hongo Botrytis cinerea, una plaga del tomate, la frutilla, la vid, los arándanos y la lechuga, entre otros. Este hongo es responsable de la “podredumbre gris” que deja esas manchas oscuras en las verduras que quedan en la heladera. Afecta a muchas frutas, flores y hortalizas y puede dañar hasta el 25% de una cosecha.

Lanzarán una “vacuna” de ARN contra un hongo que ataca cultivos. Foto: gentileza

Hoy, el trabajo consiste en brindar información de los agentes patógenos a la planta, pero el próximo desafío será aportar información sobre los picos de las temperaturas, con las olas de calor y la sequía para que las plantas estén preparadas.

Apolo se asoció a Brometan, una distribuidora argentina especializada en insumos amigables con el ambiente, que acompañó los ensayos a campo. Esta empresa distribuirá “la vacuna vegetal” en Argentina. “Poco a poco, empiezan a aparecer nuevas empresas de ARN en el mundo para la agricultura, pero nosotros estamos más adelantados”, recalcó y recordó que “Apolo arrancó en 2022, al salir de la pandemia. Todo esto nos encuentra trabajando desde hace años. Por eso, el boom de la ARN nos agarró bien parados; por eso somos pioneros”, se enorgulleció.

Hoy Apolo tiene 35 empleados entre Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y París. Pero entre ellos, se encuentra el barilochense Franco Accavallo, diseñador industrial y la angosturense Lucía Ferrero, una bióloga molecular.

Lanzarán una “vacuna” de ARN contra un hongo que ataca cultivos. Foto: gentileza

La Unión Europea puso en marcha su programa “De la granja a la mesa” que consiste en un calendario de prohibición de pesticidas para los próximos años (vinculado a la producción interna y a las importaciones).