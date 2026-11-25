El tiempo vuelve a cambiar en Neuquén y Río Negro. Después de varios días de viento fresco, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este miércoles un subidón de temperatura aunque aún se mantendrá por debajo de los 30°C.

Respecto al viento, aclaró que ya no hay alerta pero aún así se esperan velocidades que rondarán en los 31 km/h y en algunas regiones, ráfagas de hasta 70km/h. Mirá cómo evolucionará el tiempo durante la jornada en el Alto Valle, la Cordillera y la zona este de Río Negro.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El Alto Valle registrará una temperatura máxima de 26°C, hacia la noche descenderá hasta ubicarse en 24°C. El viento marcará la jornada con velocidades entre 23 y 31 km/h.

Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:

Neuquén: Mañana: 10°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 26°C, 23 – 31 km/h, 0% prob. de precipitación. Noche: 24°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación.

General Roca: Mañana: 10°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 26°C, 23 – 31 km/h, 0% prob. de precipitación. Noche: 24°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se espera una máxima de 20°C y una mínima de 18 °C. En tanto, el viento soplará a velocidades de hasta 22 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Villa La Angostura y Bariloche:

Villa La Angostura: Mañana: 2°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 20°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Noche: 18°C, 7 – 12 km/h, 0% prob. de precipitación.

San Carlos de Bariloche: Mañana: 3°C, 13 – 22 km/h (ráfagas de 42 – 50 km/h), 0% prob. de precipitación. Tarde: 20°C, 13 – 22 km/h, 0% prob. de precipitación. Noche: 18°C, 7 – 12 km/h, 0% prob. de precipitación.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

El este de Río Negro tendrá una temperatura que oscilará entre una mínima de 21°C y una máxima de 23°C. El viento soplará a una velocidad de hasta 31 km/h, con ráfagas de 69 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste: