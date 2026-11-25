El tránsito en la Ruta Nacional 234 fue habilitado tras permanecer varias horas interrumpido a causa de un desmoronamiento en Neuquén. Vialidad Nacional informó que los equipos lograron despejar el camino, aunque recomiendan circular con precaución.

El comunicado de Vialidad

El organismo nacional informó que el tramo afectado era el comprendido en el kilómetro 29 de la Ruta 234, precisamente entre Collón Curá y La Rinconada. La restricción era total para todo tipo de vehículos, pero ya fue habilitado.

De acuerdo a lo informado, el equipo operativo terminó con las tareas de despeje de material de derrumbe en el sector.

Actualmente el tramo se encuentra transitable con precaución. Advirtieron que existes posibilidad de nuevos derrumbes ocasionales.