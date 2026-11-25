Se puso en marcha un plan de capacitación orientado a las personas que quieran aprender alguno de los cinco oficios que se proponen en esta localidad. El propósito es que puedan acceder a una formación que los habilite para trabajar en el desarrollo de la planta de gas natural licuado, GNL.

Los cupos son limitados, en especial para el de manejo de máquinas viales que son 30, y para el resto 90.

Se trata de un nuevo programa de formación profesional que se implementará, en conjunto, entre el municipio huinculense y los ministerios de Educación y de Trabajo de la provincia. El principal objetivo es generar oportunidades laborales para la población local ante el proyecto Argentina LNG que tiene previsto construir una planta de tratamiento, en el área Meseta Buena Esperanza, a unos 20 kilómetros al norte del ejido urbano.

Los oficios disponibles son albañilería; cañista, soldador y amolador; aislamiento térmico; montaje de estructuras; y operador de máquinas viales. Para éste último, el cupo de aspirantes es de 30 lugares y las primeras capacitaciones se iniciaron este martes y continuarán más adelante.

Desde la subsecretaría de Capacitación se indicó que esta propuesta está planificada a cuatro años. Se pondrán en marcha, en distintas etapas y estarán vinculadas a las necesidades del megaproyecto que se firmará el próximo 30 de noviembre. El propósito es que exista oferta local de mano de obra para la construcción, montaje, mantenimiento y la operación de planta.

“La educación es un eje central de nuestra gestión de gobierno, y desde el inicio apuntamos a la formación especializada hacia la industria y el desarrollo que aguarda nuestra región”, sostuvo el intendente Claudio Larraza.

De acuerdo al oficio elegido dependerá la duración. Será de cuatro y nueve meses, según la especialidad. El municipio informó que habrá otras ofertas de formación que se implementarán cada cinco meses. Se optó porque sea de manera progresiva y en función de lo que requieran las distintas etapas del proyecto. Hay una serie de pautas que deben seguir los interesados.

Deben cumplir requisitos como tener domicilio en Huincul (se tiene que presentar la fotocopia del DNI); estar en situación de desempleo, con certificación negativa de ANSES; estar registrado en la NQN Emplea y en el Censo de Desempleo.

Además, se pide la fotocopia del certificado de estudios secundarios completos, requisito que no será excluyente para la capacitación en Albañilería. La subsecretaría de Capacitación, está ubicada en avenida del Libertador N° 517, en el barrio Central, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 23:30. Los sábados de 8:00 a 19:00.