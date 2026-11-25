Servicio a la comunidad | CALF programó un nuevo corte de luz para este jueves 25 de noviembre en Neuquén
Las interrupción responde a tareas de reparación. Conocé el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado del suministro eléctrico que afectará a un sector de la capital neuquina este jueves 25 de noviembre, debido a tareas de mantenimiento en la red.
Desde la prestataria solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios con anticipación -como desconectar artefactos sensibles- para evitar inconvenientes mientras duren las maniobras.
Corte de luz en Neuquén: zona y horarios afectados este jueves 25
CALF indicó que el corte programado para este viernes será de la siguiente forma:
|Horario
|Sector / Zona afectada
|Motivo / Observaciones
|08:30 a 12:00 h
|Clínica Galeno (San Martín y Pinamar).
|Corte autorizado por órgano de control municipal. Adecuación del equipamiento eléctrico de medición a solicitud de terceros en las instalaciones de Clínica Galeno.
|07:30 a 12:30 h
|B° Comahue Golf Club; Altos de Valentina; 251 Viviendas.
|Corte autorizado por órgano de control municipal. Mantenimiento preventivo y poda de seguridad en la red de distribución, en el marco de trabajos solicitados por terceros.
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