La acusan de apuñalar a la novia de su primo y padre de su hija

Un dramático hecho ocurrido en Rincón de los Sauces en el que casi pierde la vida una mujer apuñalada por otra comenzó a ser juzgado este lunes. En la primera audiencia declararon la víctima, la expareja de la imputada, que además es su primo hermano, y una amiga.

La acusación es por tentativa de homicidio y la mujer se encuentra en libertad, después de haber pasado 8 meses en prisión preventiva. Tiene 31 años y dos hijos de 12 y 10 años, y una hija de 3 años y seis meses.

La fiscal Rocío Rivero tuvo a su cargo presentar la teoría del caso ante el Tribunal de Juicio integrado por las juezas Carina Álvarez, Laura Barbé y Bibiana Ojeda. Por la defensa intervinieron el defensor jefe Leandro Seisdedos y Natalia Pelosso.

El hecho ocurrió el 31 de octubre de 2019 alrededor de las 15 en un barrio de Rincón de los Sauces. La imputada EMO se presentó en una vivienda donde estaban CB, padre de su hija más pequeña, y EP, víctima de la presunta tentativa de homicidio. Los dos últimos se habían separado poco tiempo antes de sus respectivas parejas y estaban iniciando una relación.

EMO llevaba en brazos a su hija, por entonces de un año, y la dejó para agredir a EP.

«Se me abalanzó, me pegó dos piñas en el rostro y me gritó ‘hija de puta te voy a matar’. CB me la sacó de encima y me escapé corriendo», relató la víctima.

La imputada dejó a su bebé en la casa, donde había quedado el padre, y la persiguió en su automóvil. Según la acusación, intentó atropellarla. La víctima se metió en la vivienda de una amiga, y hasta allí la persiguió la agresora.

«Yo estaba recostada y escuché a mi amiga que gritaba ‘abrime que me quieren matar'», declaró a su vez MF, la mujer que la ayudó.

El ataque con arma blanca

Entraron las dos en la vivienda, por diferentes lugares. La atacante «se le tiró encima, tenía algo punzante en la mano. Cuando la pude echar de mi casa vi la mancha de sangre», agregó.

Quebrada por el llanto al recordar el momento, dijo que «mis hijas vieron toda la situación. Mi amiga no podía respirar, le salía mucha sangre. Un policía me pidió un toallón para hacer presión y parar la hemorragia. Se la llevaron en ambulancia, y la derivaron a Cutral Co».

La víctima le relató al Tribunal que «estuve nueve días internada en Cutral Co. Me llevaron de urgencia porque se me estaba llenando de sangre el pulmón. No quedé bien, me agito el doble cuando hago un esfuerzo». Por no tener obra social no pudo continuar el tratamiento que correspondía, señaló.

CB, el otro testigo de la jornada, fue reticente al declarar. Dijo que no tenía «ni idea» de por qué la imputada tenía conflictos con la víctima, con quien reconoció que mantenía una relación sentimental. Visiblemente incómodo admitió también el parentesco y la hija en común con la acusada. Indicó a preguntas de la defensa que sabía que ella estaba asistiendo a terapia psicológica.

«No hubo intención de matar»

El defensor jefe Seisdedos hizo pocas preguntas a las y el testigo. En su alegato inicial, planteó que «no vamos a negar la materialidad del hecho, pero la fiscalía no podrá demostrar que la intención de nuestra asistida era querer matar».

Les pidió a las juezas que «tengan en cuenta que la decisión que ustedes tomen va a tener consecuencias respecto de los tres hijos» de la imputada, quien nunca antes ni después tuvo conflictos con la ley penal.

El defensor hizo hincapié en que CB «es el padre de la hija de 3 años y seis meses de la imputada, y son primos hermanos. Esa relación tardó en hacerse pública, por los prejuicios que existen en una localidad tan pequeña como Rincón de los Sauces».

Por ese mismo motivo la acusada «fue víctima de violencia de género y no lo denunció. Este contexto hay que tenerlo en cuenta, porque llevó a desbordar» a la mujer.

Hoy vive con una nueva pareja, a tres cuadras de la casa de la víctima, a la vuelta de la casa de la amiga -escenario de la agresión con un arma punzocortante- y no han vuelto a tener conflictos, remarcó Seisdedos. Tiene trabajo temporario y cursa estudios terciarios.

El juicio tiene previstas al menos dos audiencias más.