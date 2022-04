Pudo contar un abuso ante un juez 30 años después: «era una deuda conmigo misma»

Una mujer que fue víctima de abuso sexual en su preadolescencia por parte de dos jóvenes pudo denunciarlo 30 años después. Hoy se realizó una audiencia de formulación de cargos, en la cual la querella pidió un plazo de investigación para mantener viva la posibilidad de ir a juicio. En cambio la fiscalía planteó que el delito prescribió, y lo mismo hizo la defensa.

La denunciante, Norma Edith Merino, es hoy presidenta del Concejo Deliberante de Andacollo. Los acusados son el exintendente Raúl Aravena y otro hombre identificado como Alfredo Thomas Flutsch.

El juez Leandro Nievas se tomará 48 horas para decidir y comunicará su resolución el miércoles. Aunque el delito esté prescripto, varios tribunales del país han decidido la realización de una suerte de juicios de la verdad, que son reparadores para la víctima. Días atrás este medio informó sobre un caso similar en Zapala.

El hecho, en 1990

Los hechos, según relató la víctima a Río Negro, ocurrieron en 1990, cuando ella tenía 13 o 14 años y los imputados 18. Por ese entonces ella mantenía una relación de noviazgo con Aravena, indicó.

Señaló que eran alrededor de las 20, estaba en la casa de su madre y ella ingresó a una habitación acompañada de su novio. Instantes después se metió Flutsch, a quien le había pedido que se retirara.

Sin libertad para consentir

«No pude consentir libremente la acción en virtud de mi estado emocional confuso y a su vez por la desprotección en que me encontraba. Ellos aprovechan de eso para su accionar» y la abusaron, relató a este medio.

Añadió que «es tanto lo que me traumaron que hasta el día de hoy si yo los escucho hablar y reír, vuelvo a ese momento, todo vuelve a recordármelo».

Su abogado Marcelo Hertzriken Velasco indicó que el trauma vivido le ocasionó problemas de salud y la llevó a un tratamiento psicológico. En la audiencia de hoy pidió que no se declare la prescripción.

«Esto es algo que no me ha permitido ser libre», señaló Norma, «y más ahora que tengo a uno de ellos (Aravena) viviendo frente a mi domicilio. A comienzo del año 2020 tuve la posibilidad de participar de una escuela de género y fue ahí donde encontré las herramientas y las fuerzas para poder hacer esta denuncia».

«Sé que el tiempo pasó, pero es una deuda pendiente que tenía conmigo misma de poder hacer justicia con este hecho y que ojalá nadie más tenga que pasarlo».

Añadió que «no me importa que digan que lo hago políticamente. Si esa hubiera sido mi intención podría haberlo hecho en cualquier otro momento».

«Sé a qué me estoy exponiendo, no lo hago por perjudicar a alguien. Tengo hijos adolescentes, no da para andar para andar exponiendo todo, no ando jugando, no ando mintiendo«, afirmó Norma.

La denuncia, en el 2020

El fiscal jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes, confirmó que la víctima se acercó a hacer la denuncia sin manifestar que ocupaba un cargo político. Fue en diciembre del 2020, cuando funcionarios del Ministerio Público Fiscal viajaron a Andacollo por otras diligencias.

«Le informamos que el hecho está prescripto pero nos pidió igual una audiencia oral, quería ser oída por un juez y que los imputados estén presentes. Nos pareció razonable su pedido de acceso a la justicia«, agregó.

Fuentes dijo que «no desconozco que se trata de una actual presidenta del Concejo Deliberante y de un exintendente, pero eso no tiene relevancia para la fiscalía, no es algo que tengamos en cuenta«.

Añadió que «si la voluntad de la víctima es continuar con el proceso, la vamos a acompañar».