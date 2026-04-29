Manuel Adorni expone en Diputados: cómo será el dispositivo de apoyo con Javier Milei y Karina en el palco

Llegó la tan esperada sesión que tendrá como protagonista a Manuel Adorni. El jefe de Gabinete arribará al Congreso para presentar oficialmente su informe de gestión y además deberá enfrentar a las preguntas de la oposición, la mayoría de ellas centradas en la investigación abierta que puso en duda su patrimonio.

Está previsto que inicie la sesión a las 10.30, una vez que se acomoden en el recinto todos los invitados entre los que se espera un gran apoyo por parte del oficialismo al jefe de Ministros. Se confirmó que en uno de los palcos de la Cámara baja estarán presente el propio presidente Javier Milei y la secretaria presidencial, Karina Milei.

Cómo será el dispositivo de apoyo a Manuel Adorni

El Gobierno preparó una demostración de apoyo poco vista para así blindar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y despejar las dudas de su posible salida de la gestión como una medida ante los escándalos judiciales que fueron incrementando desde el último viaje que realizó el funcionario a Estados Unidos.

La cúpula de La Libertad Avanza sostuvo fervientemente su respaldo a Adorni, Javier Milei fue el primero en avisar que estará en el recinto acompañando la exposición de su ministro coordinador, y lo seguirá Karina Milei que es el principal sostén que posee.

Además de ellos, se prevé que los ministros acompañen la presentación, aunque restaba saber quiénes irían y quiénes no ya que, según argumentaron, la agenda de cada funcionario es compleja.

Por el momento, los confirmados son: Mario Lugones (Salud), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). No se descarta la presencia del asesor presidencial, Santiago Caputo.

El oficialismo considera que es clave que no se repita la escena de la última conferencia de prensa de Manuel Adorni en la que se lo vio enfrascado en discusiones con periodistas y sin posibilidades de explicar cómo adquirió propiedades.