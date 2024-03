Principio de inocencia en Río Negro: contrapunto entre fiscalía y la propuesta del gobierno

Mientras que el gobernador Alberto Weretilneck, sus ministros y legisladores pretenden “bajar” el principio de inocencia a las resoluciones del Tribunal de Impugnación, un fiscal viedmense cree que rige desde la formulación de cargos. A contramano de la política del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para la publicidad de las audiencias el representante del Ministerio Público Guillermo Ortiz no fundamentó el pedido de la defensa en el caso de violencia de género de San Antonio.

El juez de garantías Adrián Dvorzak prohibió la difusión del nombre y de las imágenes para resguardar al imputado. Mientras la comunidad sanantoniense no sale de la consternación por el ataque a una joven en inmediaciones de la expesquera Galme de San Antonio Oeste, este sábado se tomaron decisiones para proteger la integridad del imputado, según resolvió el juez de garantías Dvorzak.



La joven se salvó de milagro, aunque terminó internada con una fractura de cráneo en el hospital de Viedma. Después de cinco días de búsqueda, el agresor, quien sería su vecino, se presentó el viernes en la comisaría y el sábado se hizo la audiencia de formulación de cargos cuya publicidad fue informada por el área de comunicación del Ministerio Público. Se hizo por Zoom y se invitó a los medios a participar.



Sin embargo, el primer pedido del defensor Camilo Curi Antun fue que se prohíba la difusión de la identidad del acusado y de sus imágenes. Hizo valer el ahora tan discutido principio de inocencia. El fiscal Guillermo Ortiz no controvirtió ni fundó el pedido, a contramano de la política fijada por acordadas tanto por el STJ como por el propio procurador Jorge Crespo. ¿Y los derechos de la víctima? ¿consultó el representante del MPF a la víctima si estaba de acuerdo con el pedido de la defensa?



El juez Dvorzak, ante el acuerdo de partes, hizo lugar al pedido por el principio de inocencia y el resguardo de la identidad física del acusado. En reiteradas oportunidades, tanto en Bariloche, Cipolletti como en Roca, se ha fijado como política la publicidad de las audiencias, que es lo que manda el código procesal penal.

La fiscalía tiene el deber de defender esa modalidad y en todo caso se pueden aplicar otras medidas para no afectar la libertad de prensa y de información, cuestión que no ocurrió en la audiencia del sábado. Los artículos 73 y 74 del código procesal penal obligan a resolver fundadamente y, aunque haya acuerdo, la publicidad es una garantía constitucional no disponible a las partes.

¿Y el principio de inocencia?



El principio de inocencia rige a lo largo de todo el proceso, incluso cuando se dictan las condenas. Solo se destruye cuando la Corte Suprema, el último tribunal a nivel judicial en el país, confirma o rechaza los recursos que pretenden revertir una sentencia. Sí se aplicará el criterio de Dvorzak y Ortíz no se podría dar la identidad ni la imagen de ningún imputado hasta que se expida la Corte Suprema, ni siquiera en los juicios por jurados donde se aplica la absoluta publicidad.



El gobernador piensa otra cosa



La semana pasada, el gobernador Alberto Weretilneck con acuerdo de sus ministros presentó un proyecto para bajar el principio de inocencia a las resoluciones del Tribunal de Impugnación. En los casos de condenas a prisión, el Poder Judicial espera la sentencia firme, que es cuando se expide la Corte Suprema (que está demorando tres o más años en resolver los recursos).



Los legisladores oficialistas Lucas Picas y Facundo López le dieron el visto bueno al proyecto que podría aprobarse en la Legislatura. Entonces se encarcelaría a un condenado apenas se expida el Tribunal de Impugnación que es el que revisa las sentencias de las y los jueces de juicio. Telefóno para Dvorzak y Ortíz o al menos una reunión por Zoom.