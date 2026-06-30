Prisión preventiva y cargos por homicidio simple para el conductor que provocó una muerte en Bariloche

El conductor del Ford Fiesta que atropelló a un hombre la madrugada del sábado en Bariloche, quien horas más tarde murió en el hospital como consecuencia de las graves lesiones, fue imputado por el delito de homicidio simple con dolo eventual y permanecerá en prisión preventiva durante cuatro meses, mientras avanza la investigación.

El imputado es Facundo Gabriel Marín (26) quien luego de embestir con su vehículo a Emilio Juarez Villarruel de 44 años, que cruzaba por la intersección de las calles Ruiz Moreno y Vilcapugio la madrugada del sábado 27 de junio, alrededor de la 1:40, se dio a la fuga, metros más adelante frenó y le retiró la patente a su vehículo y al día siguiente lo trasladó con una grúa a un predio lindero a la vivienda de su hermana a 28 kilómetros al sur de Bariloche, entre los lagos Gutiérrez y Mascardi.

El juez César Lanfranchi dio por formulados los cargos que promovieron los fiscales Marcos Sosa Lukman y Betiana Cendón, quienes sorpresivamente calificaron preventivamente el caso con el delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena de entre 8 y 25 años de prisión, en lugar de la calificación habitual para accidentes que sería homicidio culposo.

Formularon cargos contra Facundo Gabriel Marín, acusado por la muerte de un hombre tras atropellarlo en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Los fiscales explicaron que si bien Marín no tuvo intención de matar al peatón (que sería un dolo directo), pudo prever las consecuencias de su accionar al embestir a Juarez Villarruel y “no tuvo reparo” en avanzar con su vehículo.

La defensora oficial Blanca Alderete que asistió al acusado no se opuso a ninguna de las peticiones de los fiscales, ni a la prisión preventiva ni la calificación penal. Anticipó que trabajará con el Ministerio Público para llegar a una alternativa del conflicto, que podría ser un juicio abreviado. También Cendón mencionó la predisposición de la defensa para trabajar en conjunto.

El imputado, que no tenía carnet de conducir por estar inhabilitado ante una alcoholemia positiva del año 2024 con una graduación alta, de 2,47 g/l. Al momento del siniestro había ingerido alcohol, según un testigo, pero no se pudo confirmar porque fue detenido unas 40 horas después del accidente.

El testimonio de un menor fue crucial para determinar la autoría

Para la acusación fiscal fue de relevancia el testimonio de un menor de 17 años que viajaba en el vehículo con el acusado esa noche, quien dijo que al momento del impacto estaba dormido en el vehículo y no pudo ver, pero sintió un golpe “como si hubiese pasado una loma de burro”. Relató a los fiscales que más adelante de ese impacto que lo despertó, Marín detuvo el auto y se bajó a observar los daños, le quitó la patente delantera y la escondió en el baúl. «Estaba muy nervioso», mencionó Sosa Lukman que dijo el menor. Luego lo dejó en su casa.

Los fiscales Betiana Cendón y Marcos Sosa Lukman acusaron al joven que conducía el auto que atropelló y mató a un hombre en Bariloche. Foto: Chino Leiva

El testigo fue visitado por Marín el sábado por la mañana cuando se anotició de la muerte del peatón, le reveló lo ocurrido y le exigió que no hablara. Esa situación de amedrentamiento fue valorada por los fiscales como uno de los elementos para pedir la prisión preventiva que el juez Lanfranchi concedió.

El menor dijo que ante la exigencia de Marín lo acompañó a trasladar el auto, que tenía los rastros del siniestro vial, con una grúa hasta un predio lindero a la vivienda de su hermana, cerca a la estancia Peuma Hue, a unos 28 kilómetros al sur de Bariloche.

Según relató el fiscal Sosa Lukman, el menor se presentó con su padre y su tía el domingo por la tarde en la sede del Ministerio Público, atemorizado por lo ocurrido y declaró lo sucedido. Ante la coincidencia de su relato con otras pruebas con la que contaban los fiscales, una hora más tarde se ordenó la detención de Marín en su vivienda ubicada en la zona de Brown y Palacios, a solo diez cuadras del lugar del siniestro vial.

Sosa Lukman remarcó que el conductor tras embestir al peatón que cruzaba la calle “aceleró, no se detuvo ni prestó ayuda” a la víctima, que minutos más tarde fue asistida por otras personas que circulaban por el lugar, entre ellos un automovilista que lo advirtió arrojado en la calle a la altura de Ruiz Moreno al 1355.

La víctima tuvo fractura de cráneo y de miembro inferior derecho, además de traumatismo de tórax y pélvico. En su ropa tenía las marcas del rodado del auto, que fue otro de los elementos de los que se valieron los fiscales para determinar qué vehículo atropelló a Juarez Villarruel.

Cendón explicó que en la zona del siniestro no hay cámaras directas pero se valieron de los registros de una cámara ubicada a pocos metros mediante los cuales se pudo escuchar los ruidos de un frenado previo, por el cual los fiscales presumen que el conductor vio al peatón, una aceleración posterior, el impacto y luego una nueva aceleración fuerte para escapar del lugar.

La actitud de ocultamiento de Marín y la fuga tras el siniestro vial, además del amedrentamiento al testigo, fueron los dos elementos para pedir la prisión preventiva por el mismo tiempo que dure la investigación preliminar.

Los fiscales también relataron el hecho fortuito por el cual la víctima se encontraba en el lugar ya que minutos antes viajaba en un vehículo Uber con su novia, tuvo una discusión en el auto con ella y decidió descender antes del rodado, a unas dos cuadras de su casa ubicada sobre la calle Ruiz Moreno. La novia, siguió en el Uber hasta su vivienda, a varias cuadras y se anotició del hecho horas más tarde.