El conductor que atropelló a un hombre en Bariloche será acusado por homicidio culposo

El conductor que fue detenido este domingo en Bariloche, luego de haberse dado a la fuga tras atropellar con su vehículo la madrugada del sábado a un hombre de 44 años que horas más tarde murió en el hospital zonal, será acusado formalmente por el delito de homicidio culposo este martes.

La causa está en manos del fiscal Marcos Sosa Lukman y la fiscal jefa Betiana Cendón, quienes impulsarán los cargos contra el acusado por la muerte de Emilio Juarez Villarruel de 44 años, el peatón que fue embestido en la intersección de las calles Ruiz Moreno y Vilcapugio la madrugada del sábado.

La identidad del detenido se mantiene en reserva hasta la formulación de cargos que se concretaría en los tribunales de Bariloche mañana martes, ante la solicitud de la fiscalía.

El acusado fue detenido este domingo alrededor de las 18, tras un allanamiento realizado en su domicilio, luego de que se encontrara el vehículo con el que atropelló a Juarez Villarruel, un Ford Fiesta, escondido a uno 28 kilómetros al sur de Bariloche.

El Ford Fiesta con el cual fue atropellado un peatón que luego murió en Bariloche, estaba oculto en la zona de Villa Mascardi. Gentileza Gobierno de Río Negro

Los fiscales tienen en cuenta para la acusación la intención de ocultamiento del conductor que abandonó y escondió el vehículo. Mientras que tendrán como pruebas las pericias realizadas al rodado y posiblemente aportes de cámaras de seguridad de la zona del siniestro vial.

Este domingo el Gobierno provincial dio a conocer en principio el hallazgo del vehículo escondido, tras un trabajo de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro y gracias a los aportes de un testigo del siniestro vial que habría aportado detalles del automóvil.

Con la orden de allanamiento, la Policía ingresó a un predio en jurisdicción de Villa Mascardi, donde se encontraba el Ford Fiesta gris oscuro con vidrios polarizados. El vehículo quedó en manos del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias.