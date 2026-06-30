Un estudio evidenció la alta siniestralidad de peatones, ciclistas y motociclistas en Bariloche

El tránsito en Bariloche tiene complicaciones y un estudio revela el impacto en los "usuarios vulnerables". Archivo

El año 2025 cerró con 6 muertes a raíz de siniestros viales dentro del ejido urbano de Bariloche. El 100% de las víctimas fatales fueron «usuarios vulnerables» (peatones, ciclistas y motociclistas), según lo indica un informe que elaboró la consultora AMUN Movilidad Urbana.

El dato de la alta siniestralidad de los «usuarios vulnerables» toma relevancia ahora con el siniestro vial que el fin de semana provocó la muerte de un peatón que cruzaba la calle Ruiz Moreno, a la altura de Vilcapugio.

«El 50% de los siniestros fatales a nivel país ocurren en zonas rurales donde se circula a más velocidad. En la ciudad, donde se circula a 50 o 60 kilómetros por hora, los choques o la pérdida de control son más leves, menos graves que chocar de frente a 100 kilómetros por hora», indicó Juan del Valle, ingeniero civil y consultor especialista en Seguridad Vial. Sin embargo, advirtió que «en la zona de Bariloche, lo más preocupante es que el 100% de las víctimas fatales correspondientes al 2025 eran usuarios vulnerables«. Ese porcentaje, a nivel nacional, alcanza el 60%.

Los seis casos en Bariloche en el 2025

Las 6 víctimas fatales dentro del ejido en 2025 representan «una tasa de mortalidad de 41,3 por millón de habitantes, por debajo de la tasa promedio para el período 2013-2019, pero por encima de la media de 2021-2024», según especifica el informe de la consultora.

De esos seis siniestros, una de las víctimas circulaba en bicicleta, otra en motocicleta y cuatro eran peatones. Se trata de la cifra más alta de «usuarios vulnerables» muertos desde 2015 y la más elevada correspondiente a la muerte de peatones en 13 años de registros.

El informe da cuenta de que tres de los cuatro accidentes que involucraron a peatones atropellados ocurrieron en el área céntrica. Y, más del 80% de los siniestros fatales se produjeron «a velocidades aceptadas por la normativa actual».

«La mortalidad vial muestra una tendencia descendente en los últimos años, con una reducción de más del 50% desde la implementación de controles de velocidad con radares y la ordenanza de alcohol cero», celebra aunque advierte que «si bien se observa una reducción de las víctimas ocupantes de automóviles, la mejora no se ha reflejado con la misma intensidad en peatones, ciclistas y motociclistas, que continúan siendo los usuarios más expuestos al riesgo«.

Del Valle planteó que «la siniestralidad es más alta en Bariloche que en ciudad de Buenos Aires si se toma en cuenta la densidad de población» y consideró la necesidad «de reducir la velocidad máxima en Bariloche apuntando a este tipo de usuarios que son los más expuestos con su cuerpo». En abril se aprobó una ordenanza en esta línea en Bariloche, pero a comienzos de junio prosperó un veto que impulsó el intendente Walter Cortés.

Más de 110.000 vehículos en Bariloche

Cada año, en Argentina mueren alrededor de 4.500 personas en siniestros viales. Un 65% corresponde a usuarios vulnerables (46% del total son motociclistas). En Bariloche ese porcentaje asciende al 100%.

Desde la consultora advirtieron que «la recolección y análisis de datos locales es importante para la toma de decisiones informada y objetiva». «Desde hace tiempo, estudiamos la siniestralidad vial grave para comprender mejor la seguridad vial en Bariloche y no extrapolar situaciones que ocurren a nivel nacional o en otros países«, indicó del Valle.

Según datos aportados por la Secretaría de Tránsito de Bariloche, el área de Rentas de Río Negro informó sobre unos 90 mil automóviles patentados en la ciudad a fines de 2024. Se estima que el número final ronda los 110 mil, un 20% más, debido a muchos autos que no han sido patentados en Bariloche sino en otras localidades, vehículos de alquiler (se estima que solo Hertz debe tener unos 1.500 autos) y los autos de turistas que visitan la ciudad.

El foco para los fines de semana

En Bariloche, más del 65% de los siniestros con víctimas fatales ocurrieron durante los días sábado, domingo o feriado y más del 70% sucedieron en horario nocturno o «durante la penumbra». «Esta situación contrasta fuertemente con la estadística nacional donde los siniestros fatales se registran alrededor de 50% durante la noche y 50% durante el día», plantean desde la consultora.

Por otro lado, la distribución de los siniestros a lo largo del año «es irregular y no responde (como podría esperarse) a la fluctuación de la población flotante debida a la estacionalidad del arribo de turistas«. Los picos ocurren de enero a marzo, cerca de la temporada alta de verano, pero no coinciden con los picos de invierno (julio y agosto). Incluso el pico principal se localiza en la temporada baja de otoño.

La avenida Bustillo (22 víctimas fatales) concentra 1 de cada 4 personas muertas en siniestros viales de la ciudad. De modo que se la considera la vía más peligrosa -y extensa con 24 kilómetros- de Bariloche. «Sin embargo -advierte el estudio-, la Ruta Nacional 40, con una extensión similar, fue escenario de 15 casos (7 en el tramo de la avenida de Circunvalación y otros 7 en la salida hacia el sur). Entre ambas arterias concentran casi la mitad de las víctimas fatales dentro del ejido municipal».

Los registros de Río Negro

Según datos aportados por el Observatorio de Seguridad Vial de Río Negro, en 2025 se produjeron 405 siniestros en rutas provinciales, de los cuales 45 registraron víctimas fatales y hubo 62 personas fallecidas.

De acuerdo a este informe provincial, 30 personas resultaron atropelladas (una murió). En los 52 siniestros que involucraron bicicletas, cinco murieron; mientras que hubo 283 accidentes con motocicletas -12 víctimas fatales-.