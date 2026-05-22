Muerte de Ángel López: agravaron las imputaciones contra la madre y su pareja y podrían recibir prisión perpetua

Agravaron las imputaciones contra la madre y su pareja y podrían recibir prisión perpetua.

La Justicia de Chubut agravó las imputaciones contra Mariela Altamirano y Maicol González, la madre y el padrastro de Ángel López, el niño de 4 años que murió en abril pasado en Comodoro Rivadavia tras sufrir múltiples golpes en la cabeza.

La decisión se conoció este viernes durante una audiencia clave en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, donde las partes accedieron a los resultados de la autopsia y de los estudios histopatológicos realizados por la Junta Médica Forense provincial.

Según explicó a la Agencia Noticias Argentinas el abogado querellante Roberto Castillo, la nueva calificación legal para la madre del menor es homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, mientras que González quedó imputado por homicidio simple agravado por alevosía. Ambas acusaciones contemplan como única pena posible la prisión perpetua.

“El niño era sometido a toda clase de violencia conjuntamente con González. Así le quitaron la vida”, sostuvo el letrado.

Los informes forenses determinaron que Ángel presentaba más de 20 infiltraciones hemáticas distribuidas en distintas zonas del cuero cabelludo, además de hemorragias intracraneales, edema cerebral severo y un daño neurológico irreversible.

Además, señalaron que las lesiones eran vitales y recientes, y estaban repartidas en las regiones frontal, parietal, temporal y occipital de la cabeza.

La investigación busca determinar el grado de responsabilidad de ambos imputados en el contexto de violencia que sufría el menor dentro del entorno familiar.