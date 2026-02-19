Quebró a un juez, golpeó a un fiscal y a más funcionarios en Viedma: qué penas solicitaron

La causa por el violento ataque en tribunales de Viedma avanzó a la etapa de definición de pena. Foto: captura de pantalla.

Tras ser declarado penalmente responsable por siete hechos, entre ellos el ataque que dejó con una fractura a un juez de Garantías en Viedma, Isaías Veloso enfrentó este miércoles la audiencia de cesura en el Anexo del Poder Judicial de Río Negro, donde se debatió la pena que deberá cumplir.

El tribunal, integrado por los magistrados Guillermo Bustamante, Marcelo Chironi y Carlos Reussi, escuchó los argumentos de la Fiscalía y la defensa. La pena se definirá en los próximos días.

La acusación: reiteración y antecedentes

El fiscal Guillermo Ortiz sostuvo que se trata de un caso con reiteración y gravedad. «Nos encontramos ante un imputado que ya ha sido declarado autor penalmente responsable por siete hechos independientes», afirmó al iniciar su exposición.

Además, explicó que solicitaron que «se tenga en cuenta como prueba todos y cada uno de los testimonios y testigos de la fiscalia» para definir «la pretencion punitiva que vamos a solicitar».

Según detalló, los episodios ocurrieron en un período acotado: «Todos los hechos por los cuales se le declararon culpable revelan una escalda sostenida de violencia en un lapso corto que va desde el 20 de enero al 31 de marzo de 2025″.

En ese contexto, describió que Veloso «agredió físicamente a un particular en la iglesia Catedral» y que «golpeó a funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones, al menos tres policías».

También recordó el ataque dentro de una sala judicial contra el doctor Juan Martín Brussino Kain y señaló que «quedó probado la amenaza al fiscal adjunto Rubén Negro y a la propia defensora de Veloso, Martha Ghianni en esa oportunidad».

Para la Fiscalía, la reiteración fue un elemento central: «la reiteracion no ha sido casual, sino estructural». Y subrayó que el imputado «nunca ha sido provocado para responder asi».

Ortiz también puso el foco en los antecedentes: «condenado como autor del delito de incendio con resultado muerte, a una pena de 8 años de prision efectiva» y con otra condena de «2 años y 6 meses efectiva por robo agravado con uso de arma».

En cuanto al monto de la pena, explicó que la escala prevé «un minimo que va de los seis meses a un maximo de 11 años de prision efectiva» y adelantó que solicitará «siete años y seis meses de prision de cumplimiento efectivo».

El pedido de la defensa

El defensor Adrián Zimmermann planteó una mirada distinta. Sostuvo que «Veloso es una persona desamparada» y que «los hechos son delitos calificados como leves».

Para el abogado, «bajo ningún punto de vista puede llegarse a la pena de siete años y seis meses», y consideró que «todas estas conductas fueron conductas reactivas de Veloso». En ese contexto, pidió dos años de prisión efectiva y resaltó la situación de vulnerabilidad de su defendido.

Con los argumentos ya expuestos, el tribunal deberá definir la pena en los próximos días, en una causa que reúne siete hechos ocurridos en poco más de dos meses y que ahora entró en su etapa final.