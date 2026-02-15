Quedó libre el acusado por el piedrazo que mató a un hombre cerca de Roca: hubo un giro en la causa

La tarde del viernes se transformó en tragedia en la zona rural de Contraalmirante Guerrico. Tras un cruce inesperado sobre la calle Rural 4, Oscar Eduardo Duca cayó mortalmente herido luego de una discusión que escaló en segundos. El caso -que sigue atravesado por versiones contrapuestas, sospechas y una piedra que aún concentra todas las preguntas- avanzó con una extensa audiencia que cambió el rumbo de la investigación y dejó en libertad al principal acusado, Nicolás Masud, mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió realmente en esos instantes finales.

Todo ocurrió en vísperas del inicio de un nuevo fin de semana largo. Hoy, se conocieron los primeros detalles, indicios y testimonios que serán el puntapié para reconstruir el hecho y sostener las teorías del caso.

Luego de idas y vueltas entre la Fiscalía y la defensa,la Justicia determinó que el principal sospechoso, Nicolás Masud, recupere su libertad de manera inmediata este mediodía. La decisión de la magistrada interviniente se basó en una «profunda discrepancia entre el hecho narrado por el Ministerio Público Fiscal y las pruebas recolectadas» en las primeras 48 horas de investigación.

El inicio del caso y el cambio en la calificación

El caso, que inicialmente fue caratulado por las fiscales Julieta Villa y Ana Hernando como un homicidio simple, dio un vuelco drástico cuando la jueza de Garantías, María Gadano, decidió encuadrarlo bajo la figura de homicidio preterintencional tras la intervención de la defensa.

Según la resolución, no existen elementos suficientes en esta etapa incipiente para demostrar que Masud tuvo la intención directa de matar a Duca cuando le arrojó un elemento contundente hacia la cabeza durante una discusión en la zona rural.

Crónica de un encuentro fatal en una zona rural

El hecho ocurrió aproximadamente a las 19:30 horas sobre la calle Rural 4, a la altura de la chacra 72. Masud circulaba en su camioneta Volkswagen Amarok junto a su pareja cuando se cruzó con la Chevrolet de la víctima. Según la reconstrucción fiscal, existían «problemas previos» entre ambos, aparentemente vinculados a que Duca mantenía una relación sentimental con la madre del imputado, situación que habría generado conflictos y tensiones anteriores.

La audiencia se realizó en la Sala 2 del Poder Judicial de Roca.

Tras cruzarse en el camino, ambos conductores detuvieron sus marchas y descendieron de los vehículos. La fiscalía sostuvo que Masud dio una vuelta en U para enfrentar a Duca, quien bajó con un cuchillo. El MPF sostuvo que, con la intención de quitarle la vida, el imputado arrojó un «objeto contundente» directamente a la cabeza. El impacto en la región occipital le provocó a Duca una muerte casi instantánea en el lugar. Sin embargo, la defensa invocó el relato del único testigo presencial -que existe actualmente en el legajo- y aportó una teoría que introdujo la duda sobre la mecánica del ataque.

La controversia sobre la piedra y la legítima defensa

El abogado defensor, Gutiérrez, fue tajante al oponerse a la calificación de homicidio simple. Citó las declaraciones del testigo presencial, quien relató que Duca se bajó de su camioneta «blandiendo un cuchillo de 35 centímetros» y encaró a Masud . Según el testigo, el imputado «levantó una piedra del suelo para defenderse» y la arrojó, golpeando al agresor en la cabeza.

«La propia fiscalía recolectó información que da cuenta de otra hipótesis», criticó Gutiérrez, subrayando que Masud no huyó para esconderse, sino que se dirigió de inmediato al Destacamento de Seguridad Vial para pedir ayuda. Allí, el imputado manifestó a los agentes que una persona los había interceptado e intentado atacar con un arma blanca y que, al ver en peligro a su pareja, decidió repeler la agresión con lo primero que encontró en el piso.

¿Qué dijo la jueza?

Al momento de resolver, la jueza Gadano señaló una «discordancia entre el hecho y las proposiciones fácticas» presentadas por las doctoras Hernando y Villa. La magistrada destacó que el testigo principal fue claro al decir que el imputado «tomó algo del piso», lo que desmorona la idea de que Masud bajó de su camioneta con un arma ya preparada para matar.

La jueza Gadano encuadró la calificación legal en homicidio preterintencional.

«En principio, arrojarle una piedra a alguien no debería causar la muerte de una persona», sentenció la jueza para justificar el cambio a la figura de homicidio simple (que pretendía el MPF) por el preterintencional. Este delito se configura cuando el autor quiere causar un daño corporal pero termina provocando la muerte por un medio que, habitualmente, no debería ser letal. Para la magistrada, el hecho de que Masud se presentara en la comisaría apenas cuatro minutos después del incidente demuestra que no hubo una intención de ocultamiento ni una mentira sistemática sobre lo ocurrido.

Rechazo a la prisión preventiva y medidas cautelares

La fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva alegando riesgo de entorpecimiento y el supuesto ocultamiento del elemento utilizado, la cual aún no fue hallada a pesar de los rastrillajes. La fiscal Villa argumentó que «el elemento tiene que tener mucha sangre» y sugirió que el imputado se deshizo de la prueba en el trayecto hacia la caminera.

No obstante, Gadano rechazó de plano este pedido. Consideró que el ocultamiento era una «mera conjetura» y que Masud no tiene antecedentes penales, lo que en caso de una futura condena por homicidio preterintencional (cuya pena es de 1 a 3 años), permitiría una ejecución condicional. «Me están pidiendo que recurra a lo que la ley dice que es improcedente«, señaló la jueza respecto a la prisión preventiva en delitos con penas bajas.

Finalmente, el imputado recuperó la libertad bajo pautas de conducta estrictas: deberá fijar domicilio, presentarse todos los lunes y jueves ante la fiscalía y tiene prohibido cualquier contacto con el entorno de la familia Duca.

La investigación continuará hasta el 15 de junio de 2026, periodo en el cual se realizarán pericias a los teléfonos secuestrados y se tomarán declaraciones a testigos clave, incluida la pareja del imputado y la mujer que dio aviso al 911.