Choque, discusión y muerte en el Alto Valle: un hombre murió tras recibir un piedrazo en la cabeza

Un choque entre dos vehículos desató una violenta pelea entre conductores que terminó con la muerte de uno de ellos. El episodio ocurrió en Guerrico y por lo sucedido, hay una persona bajo investigación.

El conductor detenido, en su declaración a la Policía, manifestó que el otro hombre lo había atacado y para defenderse, le arrojó una piedra que le provocó una lesión mortal.

Violenta pelea en Guerrico: el hallazgo de la persona muerta

El violento episodio ocurrió viernes, alrededor de las 19:30, en el sector rural 4 de Guerrico, a la altura de la Chacra 72. Según informó el jefe de la Unidad Regional II, José González, tomaron conocimiento del hecho cuando el Centro de Monitoreo detectó una disputa en la zona y divisó a un hombre herido, lo que motivó la intervención inmediata de la subcomisaría 54.

Al arribar al sitio, los efectivos policiales hallaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica en posición decúbito dorsal y «sin signos vitales». Este presentaba, según lo informado, una «lesión compatible con golpe contundente en la cabeza».

El personal médico convocado fue quien terminó confirmando la muerte minutos después.

Violenta pelea en Guerrico: detención y testimonio

Si bien la otra parte involucrada en la pelea no se encontraba en la escena al momento del hallazgo, personal de Tránsito informó poco después su demora en la intersección de la Ruta 22 y el acceso Bilo. El hombre se había presentado, junto a su pareja, ante el Cuerpo de Seguridad Vial de Allen.

En su declaración a la policía, el conductor manifestó que minutos antes había protagonizado una pelea con la víctima tras sufrir un siniestro vial. Según su relato, la persona fallecida se habría bajado de su vehículo para atacarlos, a él y a su pareja, con un arma blanca.

Cómo inició el conflicto entre conductores

El caso permanece bajo investigación, pero los testimonios recabados indican que la discusión se originó por un «roce» vehicular que solo había provocado daños materiales. Tras el impacto, ambos conductores detuvieron la marcha, pero uno de ellos -según el relato del detenido- extrajo un cuchillo de su camioneta para agredirlo a él y a su pareja.

En ese contexto, el otro hombre habría intentado defenderse lanzando una piedra que impactó en el cuerpo del presunto agresor. Tras esto, se retiró del lugar en su camioneta hasta llegar a una estación de servicio ubicada sobre la Ruta 22, en Allen, donde finalmente fue interceptado por un móvil policial.

La Fiscalía de turno intervino en el caso y ordenó, además de la detención del conductor vinculado a la muerte, el secuestro de los vehículos involucrados. También se dispuso el trabajo del Gabinete de Criminalística y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente.