Quién es el reconocido desarrollador inmobiliario que juzgan en Río Negro por presunta administración fraudulenta

En Río Negro están juzgando a Domingo Nicolás Gabriel Di Tullio Honrado, empresario de Bariloche y excandidato a gobernador. Está imputado como autor de presunta administración fraudulenta. El juicio inició el lunes. El veredicto se espera para este miércoles

Gabriel Di Tullio, empresario de Bariloche juzgado en Río Negro

Di Tullio fue en 2023 excandidato a gobernador por el partido Podemos Proyectar Río Negro (PPR). Elecciones donde resultó ganador el actual mandatario Alberto Weretilneck.

El imputado es un empresario dedicado a la producción de chocolate artesanal y también al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Fue presidente de la Cámara de Chocolateros de Bariloche.

La acusación y el hecho que le atribuyen a Di Tullio

Como publicó este medio, la acusación la impulsa la querella particular, porque el fiscalía de Bariloche consideró que los hechos atribuidos al empresario y desarrollador inmobiliario no eran delito.

La acusación privada le atribuye a Di Tullio haber perjudicado intencionalmente los intereses confiados por Fernando Boudourian y ceder en su representación, sin su conocimiento y conformidad, los derechos sobre 11 boletos de compra venta de lotes de la urbanización Solares, emplazada en la zona este de esta ciudad.

El juicio ya transita su etapa final. El tribunal está integrado por los jueces Gregor Joos, Bernardo Campana y Marcelo Álvarez Melinger. En la próxima semana se dará a conocer el veredicto.