Quién es la mujer que murió en el incendio de Neuquén, por el que se investigó un posible femicidio

Una mujer de 44 años murió este fin de semana en un incendio ocurrido en el barrio Progreso de la ciudad de Neuquén. La primera hipótesis sobre la que trabajó la fiscalía fue la de un posible femicidio, pero en el trascurso de la investigación esta posibilidad fue perdiendo fuerza.

Los resultados de la autopsia indican que murió carbonizada. En su cuerpo no se hallaron lesiones de arma de fuego ni de ningún tipo de cuchillo o marcas de ataduras. El informe pericial de Bomberos no localizó tampoco elementos que contribuyera a acelerar el fuego. No se advirtió, además, ningún desperfecto eléctrico.

El hecho se produjo durante la tarde del sábado. La víctima fue identificada como Susana Andrea Aravena.

Durante la mañana del domingo se detuvo a un varón que era su expareja. Por protocolo la fiscalía investiga toda muerte violenta de una mujer como posible femicidio. En lo que va del 2023 fueron asesinadas en la provincia de Neuquén Norma Beatriz Morales de 58 años y su hija Luz de los Milagros Prieto de 20 años y se encontró el cuerpo enterrado de Cristina González, de 39 años, tras cinco meses de no saber nada de ella.

El sospechoso explicó que en la tarde del sábado se encontraba trabajando en una obra. Esto fue corroborado por las personas con las que estaba, por lo que hoy recuperará su libertad.