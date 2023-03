Femicidio de Cristina: su hermana había pedido ayuda al Estado por su desaparición

“La tenía amenazada de que si no estaba con él, no iba a estar con nadie”, dijo la hermana de la víctima del femicidio que se conoció recientemente en Neuquén, en marzo de este año, a la Línea 148. Fue cuando solicitó que se investigue la desaparición de su hermana, Cristina González, tras cinco meses de no saber nada de ella.

La última vez que la vieron con vida fue después del día de la madre. Ese domingo 16 de octubre compartió la jornada con sus seis hijos: cinco de una pareja anterior y una niña de corta edad que es fruto de la relación que tuvo con Mario Gerbán, de 41 años, quien resultó ser su agresor, según la acusación que hizo la fiscalía este sábado.

Cristina, de 39 años, estaba en tratamiento en el hospital Castro Rendón para recuperar la tenencia de esa niña y faltó a la cita en el juzgado de Familia el 31 de octubre. Gerbán, que también estaba en tratamiento junto con su pareja, siguió yendo hasta diciembre inclusive y le ocultó al equipo la desaparición de Cristina, con la que vivía en una casa en Colonia Nueva Esperanza.

“Cuando se peleaba con su pareja, iba a la calle”, afirmó su madre a la policía, quien no ahorró detalles de los golpes a los que era sometida su hija. Fue una de las últimas personas que la vio con vida, el 22 de octubre de 2022, cuando fue a visitarla a la casa con Gerbán. Radicó la denuncia en la comisaría 20, el 29 de noviembre, para dar con su paradero.

En marzo de este año, su hermana Hilda insistió en la Línea 148 para que se investigue si él no la había matado, porque a pesar de sus ausencias, nunca dejaba de visitar o llamar a sus hijos (que viven con el padre), y no se comunicó en diciembre cuando dos de ellos cumplieron años. Se constituyó en querellante en la causa por el femicidio de Cristina. Actuará en su representación la abogada Manuela Castro.

Este sábado, en la audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantías Lucas Yancarelli le dio a la fiscal María Eugenia Titanti cuatro meses para investigar y le dictó la prisión preventiva de ocho meses a Gerbán. Si se confirma la acusación por femicidio tendrá perpetua.

La preventiva la cumplirá en una comisaría del interior. Es que en la primera circunscripción hay 72 plazas para los detenidos y ya son 81 los alojados, según el informe de la división seguridad metropolitana, dijo el defensor Raúl Caferra.

El funcionario solicitó que el imputado quede en domiciliaria, con base a que no hay más lugar en Neuquén capital. “Que se busque alguna comisaría que esté en condiciones: en Villa La Angostura, Zapala, Picún, El Chocón, que la jefatura policial informe los lugares de detención (en comisarías) de la provincia que estén en condiciones de alojamiento”, ordenó el juez.

Debido a la sobrepoblación de internos en los penales de Neuquén, desde noviembre está suspendido el nuevo ingreso en las cárceles de la capital y del interior y tras cada sentencia, los imputados quedan en los calabozos policiales.

Cómo se descubrió el cuerpo de Cristina, meses después del femicidio

La mujer que aportó los datos sobre dónde estaría enterrada Cristina González llegó a la comisaría 20, el 14 de marzo pasado, con un ojo en compota. Su hijo, quien le reveló que su primo Mario Gerbán habría dado muerte a Cristina González y que la mujer estaba enterrada en la meseta, la golpeó.

A pesar de la agresión, la tía hizo la denuncia. Dijo que su hijo le había revelado que su primo le pidió ayuda para llevar el cuerpo de Cristina al basural, tras una feroz golpiza.

Con los datos que aportó, la policía no pudo hallar el cuerpo. Sólo cuando se entrevistó al primo dieron con el lugar del entierro: entre 80 cm y 1 metro bajo la tierra, envuelto en mantas y atado con sogas en los pies y cabeza, en una zona de basural en la meseta.

Por el tiempo transcurrido, el cuerpo estaba momificado y no había restos que pudieran confirmar o desestimar la golpiza, aunque el cuello de Cristina estaba roto y la autopsia determinó que la asfixia fue la causal de muerte.

La defensa de Gerbán buscó anular la audiencia de formulación de cargos en base a que los datos aportados por el familiar lo situaba como presunto encubridor y ésto habría sido soslayado por la fiscalía.

El juez rechazó el planteo e hizo lugar a los argumentos de la fiscal de que no hubo afectación de garantías del presunto victimario, que tanto la tía como el primo que aportaron los datos para ubicar el cuerpo habían sido advertidos legalmente y colaboraron igual, y que el criterio de oportunidad de la fiscal permitió avanzar en el hallazgo de la mujer asesinada.

Cronología

La fiscalía estimó la muerte de Cristina González entre el 18 y el 25 de octubre de 2022.

El 16 de octubre compartió el día de la madre con sus seis hijos, en el Z1, en la casa de padre de ellos.

El 18 de octubre retiró del cajero dinero de las asignaciones familiares.

Desde el 17 hasta el 18 de octubre, Gerbán llamó insistentemente a Cristina.

El 22 de octubre la visitó su madre, la mujer estaba en la casa de Colonia Nueva Esperanza, con Gerbán. Desde ese momento el teléfono quedó inactivo. Cesaron las llamadas del hombre al celular de la víctima. El imputado realizó comunicaciones esporádicas hasta diciembre.

El imputado mintió a sus familiares cuando dijo que la última vez que la había visto fue antes del día de la madre. Aseguró a quién le preguntaba que estaba en el centro con otro hombre, también que se había ido a Cutral Co con otra pareja.

En octubre Cristina no acudió a los turnos médicos en el hospital Castro Rendón, ni a la audiencia en el juzgado de Familia.

El 19 de noviembre la madre de Cristina denunció su desaparición en la comisaría 20. Allí se enteró que Gerbán no había hecho la denuncia, como le había dicho. La radicó después.

El hombre siguió yendo a los turnos médicos (psicólogos) en diciembre y no habló de la ausencia de su pareja.

El 14 de marzo de 2023 la tía de Gerbán hizo la denuncia en la comisaría 20.

El 16 de marzo encontraron el cuerpo de Cristina enterrado en la meseta, detrás del Mercado Concentrador.