Vélez va a la carga por Milton Giménez, uno de los borrados en Boca

Giménez tuvo una mala temporada y saldría de Boca en este mercado de pases.

En las últimas horas, se conoció que Vélez se interesó por un futbolista de Boca. Guillermo Barros Schelotto, DT del Fortín, puso el ojo en uno de los jugadores borrados del Vasco Arruabarrena.

Se trata de Milton Giménez, que no será tenido en cuenta en el Xeneize y podría continuar su carrera en el club de Liniers. El delantero de 30 años no fue convocado para el duelo del pasado martes ante Recoleta y el entrenador no lo utilizará más por sus flojos rendimientos en el último tiempo.

Por eso, el Mellizo se movió rápido y le pidió al presidente Berlanga que haga el intento. Vélez buscó reforzar el ataque con Tiziano Perrotta pero no logró ficharlo. Ante este panorama, pondría todas las fichas en quedarse con el centrodelantero de Boca.

El Fortín ya inició gestiones y consultó condiciones por el jugador. Por el momento, no hubo oferta normal y solo fue un contacto entre las dirigencias, aunque se espera que en las próximas horas haya una propuesta.

Por el traspaso reciente del arquero Montero al Xeneize, hay una buena relación entre las partes lo que ayudaría a efectuar un posible traspaso. Además, Giménez desea salir para tener minutos, ya que sabe que no tendrá rodaje con el Vasco. El delantero tiene contrato con Boca hasta finales de 2027.

Además, hay otro club del futbol argentino que puso los ojos en él. Gimnasia de La Plata también está interesado en el atacante, aunque no realizó una oferta pero lo tiene en carpeta.

En este 2026, Milton Giménez solo ha disputado 13 partidos y marcó 4 goles. El «9» se perdió varios partidos por diferentes lesiones y cuando tuvo minutos no demostró un buen nivel con la camiseta del Xeneize.