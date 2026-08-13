El paso Cristo Redentor cumple un mes cerrado: cuándo podría volver a habilitarse el cruce a Chile

El cierre del paso internacional causó grandes problemas económicos y de logística a las empresas de transporte (Foto: gentileza)

El paso internacional Cristo Redentor continúa cerrado este jueves 13 de agosto y ya acumula 30 días sin tránsito debido a las condiciones meteorológicas en alta montaña. El bloqueo comenzó a mediados de julio y se prolongó por las sucesivas nevadas y las bajas temperaturas.

Por el momento, las previsiones apuntan a una posible mejora de las condiciones hacia el lunes 17 de agosto, aunque la habilitación dependerá del clima, del avance de los trabajos de despeje y de las condiciones de seguridad de la ruta. Mientras tanto, transportistas y empresas continúan acumulando demoras y pérdidas tras un mes de interrupción de uno de los pasos fronterizos más importantes de la región.

Ante la caída de nieve y constante presencia de hielo en la ruta, se dificultaron las tareas de despeje y obligaron a mantener interrumpida la circulación entre Mendoza y Chile.

La importancia del corredor aumenta las consecuencias de la interrupción. El sistema Cristo Redentor-Los Libertadores constituye la principal conexión terrestre entre Argentina y Chile y forma parte de una ruta estratégica para el comercio regional.

Por el camino internacional, circulan cargas provenientes de distintos países del Mercosur con destino al territorio chileno y a los puertos del Pacífico, desde donde también se establecen conexiones comerciales con mercados asiáticos.

El impacto económico y administrativo que significó el cierre del paso Cristo Redentor

La situación afecta especialmente al transporte internacional de cargas. Según los últimos datos difundidos, alrededor de 1.580 camiones permanecen distribuidos a lo largo de la Ruta Nacional 7 y cerca de 2.000 personas atraviesan la espera. Algunos transportistas llevan más de 20 días detenidos y convirtieron sus vehículos en espacios para dormir, cocinar y permanecer durante gran parte de la jornada.

El cierre también generó un fuerte impacto económico para el sector logístico. Las estimaciones ubican por encima de los 27 millones de dólares los costos adicionales derivados de mantener los transportes paralizados. A su vez, se calcula que cada día dejan de realizarse unos 1.200 viajes y que, desde el comienzo de la interrupción, más de 30.000 fletes con diferentes mercaderías tuvieron que ser suspendidos.

Mientras esperan una definición, los camioneros deben afrontar gastos adicionales de alimentación y servicios, además de la imposibilidad de completar sus recorridos y comenzar nuevos viajes.

Muchos trabajadores pasan las jornadas dentro de las cabinas, cocinan en los lugares donde quedaron estacionados y se organizan entre compañeros para sobrellevar una demora que, en algunos casos, se acerca al mes.

Algunos camioneros llevan semanas a la espera de la apertura del paso internacional (Foto: Walter Moreno)

Gendarmería y Vialidad despliegan operativos para asistir a las personas varadas

Las condiciones varían según el lugar donde quedaron detenidos. En algunas estaciones de servicio los transportistas cuentan con duchas, espacios para lavar ropa y otros servicios básicos, mientras que en sectores como Uspallata las dificultades son mayores. A esto se suma la distancia de sus familias y la incertidumbre sobre cuándo podrán continuar con sus recorridos hacia Chile.

Ante la prolongación del cierre, se desplegaron operativos para asistir a las personas varadas. Gendarmería Nacional realiza rondas sanitarias y participa en la distribución de alimentos, mientras las fuerzas de seguridad recorren distintos sectores de alta montaña para atender las necesidades de transportistas, habitantes y comerciantes. Vialidad Nacional, en tanto, aprovecha las ventanas de buen tiempo para continuar con las tareas de despeje.

Las condiciones climáticas siguen siendo el principal obstáculo para normalizar el tránsito. Este jueves se registraron temperaturas de hasta –12° cen Las Cuevas, -11°c en Puente del Inca y -8°c en Punta de Vacas. Además, el pronóstico anticipa nuevas nevadas en la cordillera durante los próximos días, por lo que la reapertura dependerá de una ventana meteorológica que permita garantizar condiciones seguras.

Con información de LN y MDZ