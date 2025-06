Ratificaron la prisión preventiva de otro de los imputados por el crimen de Oscar “Picoleta” Ripari en Roca

La Justicia de Río Negro rechazó hoy en Roca el pedido de la defensa de Juan Canales, uno de los imputados por el homicidio de Oscar “Picoleta” Ripari, y ratificó que siga con prisión preventiva. La decisión fue adoptada tras una audiencia de revisión de la medida cautelar, en la que se debatió sobre los riesgos procesales del caso.





Durante la audiencia, la defensa de Canales solicitó su libertad o, de forma subsidiaria, la prisión domiciliaria, argumentando que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. “En estos seis meses, no hay nadie que haya dicho que Juan haya molestado, amenazado o intentado influir sobre algún testigo”, expresó su abogado. También afirmó que el imputado “vivió en su casa con su madre todo este tiempo” y no intentó evadir la Justicia.



Sin embargo, la Fiscalía se opuso al planteo y sostuvo que la defensa no aportó nuevos argumentos distintos a los ya evaluados por el juez de garantías al momento de dictar la prisión preventiva. “El alto grado de culpabilidad, la pena en expectativa, la gravedad del hecho y la posibilidad concreta de entorpecer la investigación siguen vigentes”, fundamentaron. Además, remarcó que Canales cuenta con medios económicos y familiares que podrían facilitar su fuga o su ocultamiento.



El juez interviniente, al resolver el planteo, coincidió con los argumentos de la Fiscalía y ratificó la vigencia de la prisión preventiva. “Si bien la medida cautelar es de carácter excepcional, en este caso concreto se verifican indicios de fuga por la actitud que adoptó Canales al momento de su detención, y también existe un riesgo real de entorpecimiento, dado el temor expresado por los testigos, quienes aún no han declarado y tienen derecho a hacerlo con tranquilidad”, sostuvo en su resolución.



De esta manera, Juan Canales continuará detenido mientras avanza la investigación por el crimen de Ripari, ocurrido en General Roca en un contexto que aún es materia de análisis judicial.

Ya habían ratificado la preventiva a otro detenido

Semanas atrás, en otra audiencia de revisión, el juez Gastón Martín rechazó también el pedido de la defensa de Maicol Fabián Yáñez, otro de los imputados por el crimen ocurrido en diciembre. El magistrado consideró que persisten los riesgos procesales y sostuvo la medida cautelar dictada previamente.

Hasta el momento son seis los imputados por el crimen de Ripari, quien fue encontrado sin vida en diciembre del 2024. Tenía el torso desnudo envuelto con una toalla y gravemente adolorido por los golpes. Aunque fue trasladado de urgencia al Sanatorio Juan XXIII por el servicio Siarme, murió debido a las heridas sufridas.