Rechazan el pedido de sacarle los fueros a una intendenta del Alto Valle

El juez de Garantías Gastón Pierroni rechazó este martes el pedido de desafuero de la intendenta de Huergo, Silvia Penilla (PJ), que solicitó la querella por considerar que no procedía en esta instancia de la investigación y resultaba improcedente.

Penilla, a la que aún no le formularon cargos, afronta una investigación por parte de la fiscal Vanesa Cascallares luego de una denuncia que realizó el Tribunal de Cuentas del municipio por la contratación de un funcionario municipal.

La investigación preliminar es por supuesta «malversación de fondos públicos» y la denuncia fue impulsada por la titular del Tribunal de Cuentas, Silvina Santos, y dos concejales opositores.

El motivo de la denuncia es el manejo irregular de fondos del municipio, por los cobros que habría realizando un subsecretario de su gabinete municipal, que violarían la Ley de Ética Pública, indicó el abogado Federico Diorio, patrocinante de los denunciantes.

Los argumentos de las partes

Justamente Diorio en representación del integrante del Tribunal de Cuentas de Huergo, Rodrigo Amorosi, solicitó una audiencia para que se trate el desafuero de la jefa comunal.

Argumentó que se solicitaba el desafuero previo a la formulación de cargos, para agilizar la marcha de la causa. Indicó que como no hay jurisprudencia sobre el levantamiento de la inmunidad que gozan los funcionarios municipales elegidos por voto popular, consideraban que era necesario pedir el desafuero ahora.

Adelantó, por otra parte, que se está haciendo una pericia contable que será clave para la investigación.

La fiscal Cascallares no estuvo de acuerdo con el pedido de Diorio. Consideró que la investigación está en una etapa demasiado preliminar como para pedir el desafuero de Penilla.

«Podríamos avanzar sin necesidad de desafuero», aseguró Cascallares.

La defensa planteó que era un tema político

A su turno, el defensor privado Damián Torres, llamativamente coincidió con Cascallares y dijo que compartía gran parte de sus argumentos. En este sentido valoró la presencia de la jefa comunal en todas las instancias de la investigación y la presencia en la audiencia, junto a Rafael Cavia, el funcionario municipal que también está siendo investigado. «Si hay sometimiento voluntario no es necesario el desafuero», remarcó Torres. Y rechazó el planteo de la querella por «extemporáneo y prematuro».

Torres planteó además que el pedido de desafuero tenía un tinte político, y con él Amorosi buscaba una imagen de Penilla sentada en el banquillo de los acusados. El propio Amorosi le contestó y dijo que Penilla debía deshacerse de los fueros.

Diorio fue el último en retomar la palabra antes del fallo: «Con el cambio de código no hay nueva jurisprudencia sobre el desafuero. De mi parte no hay un fin político. Debería ser desaforada para participar de la formulación de cargos», dijo sobre Penilla.

Finalmente Pierroni rechazó el pedido de la querella y consideró que el desafuero es recién pertinente cuando hay un acto de apertura a juicio. Cuando hay una acusación formal con altas chances de que la persona sea condenada en juicio.

El juez Pierroni también remarcó al tomar su decisión que Penilla siempre estuvo a derecho y siempre tuvo una actitud colaborativa.