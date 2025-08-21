La intendenta de Huergo le contestó al Concejo Deliberante: «no tenemos nada que esconder»

La intendenta de Huergo sostuvo que no se oponen a la auditoria solicitada por el Concejo Deliberante. (Foto: municipalidad de Huergo)

Luego de que el Concejo Deliberante aprobara por unanimidad solicitar una auditoria contable externa del balance 2024 y un dictamen legal, la intendenta de Huergo, Silvia Penilla salió a aclarar que las observaciones realizadas concejales y miembros del Tribunal de Cuentas «no tienen sustento real, sino que responden a una estrategia política para entorpecer la gestión».

Además, afirmó que desde la municipalidad no se oponen a la auditoría porque «no tenemos nada que esconder», sin embargo, cuestionan que hay un «uso político de temas irrelevantes para intentar desgastar a un gobierno que asumió el compromiso de ordenar después de 32 años de desidia».

Según explicó una concejal de Huergo, el pedido del Concejo Deliberante tiene como objetivo acompañar el pedido de la mayoría del Tribunal de Cuenta «para tener mayores especificaciones del balance, hechas por profesionales, ya que los miembros del tribunal ni nosotros somos contadores», afirmó la edil.

Frente a esta situación, la jefa comunal explicó que entiende que «no sean profesionales contadores y que la lectura de un balance municipal pueda resultarles compleja, justamente por eso siempre pusimos a disposición a nuestros asesores para despejar cualquier duda, pero eligieron no utilizarlos y, en cambio, salir a instalar sospechas que carecen de fundamento».

Además, afirmó que lo que hoy intentan mostrar como un “escándalo” representa el 0,004% de los ingresos municipales y que esta la documentación avalada por cada prestador de servicios.

Penilla sostuvo que «si algunos concejales o miembros del Tribunal no entienden lo que leen y necesitan contratar asesores externos, que lo hagan con su propio bolsillo y no con la plata del pueblo» y agregó que «los recursos municipales deben destinarse a obras, servicios y soluciones concretas para los vecinos, no a financiar la incapacidad de quienes tienen la responsabilidad de controlar con seriedad».

Y finalizó remarcando que «este gobierno va a seguir trabajando con transparencia y responsabilidad, aunque algunos sigan empeñados en poner palos en la rueda. Porque la gente de Huergo no votó para que se haga política barata, sino para que se gobierne».

Informe del Tribunal de Cuentas sobre el balance 2024: respuesta de la intendenta de Huergo

En relación con el rechazo del balance 2024 por parte del Tribunal de Cuentas, el Ejecutivo municipal expresó su preocupación por el dictamen emitido, al que calificó de extemporáneo y con observaciones que “exceden el análisis técnico-contable que corresponde a la evaluación de los estados financieros”.

El gobierno local advirtió que el informe incorpora valoraciones de carácter operativo, político y de gestión, lo que según planteó: “desnaturaliza el contenido del pronunciamiento y vulnera el principio de objetividad que debe regir este tipo de informes”.

Asimismo, el Ejecutivo cuestionó que el rechazo del balance se haya basado en afirmaciones genéricas sobre una supuesta falta de documentación respaldatoria. En ese sentido, remarcó que una parte importante de las erogaciones observadas responde a contrataciones de servicios personales, formalizadas mediante contratos, certificados o constancias firmadas por los responsables de cada área, «en cumplimiento con los controles administrativos vigentes».

El municipio también subrayó que varias de estas contrataciones tuvieron un fuerte componente social, ya que incluyeron a personas en situación de vulnerabilidad que accedieron a una oportunidad de trabajo temporal en tareas municipales o comunitarias. “No solo respondieron a necesidades operativas, sino a una política de inclusión y contención social que este gobierno considera fundamental”, señalaron.

Por último, denunció que el dictamen adopta un tono político y coincide llamativamente con la renuncia intempestiva de la presidenta del Tribunal de Cuentas, lo que según afirmó: “refuerza la sospecha de un tratamiento parcial y direccionado del balance, incompatible con la imparcialidad que debe regir en estas actuaciones”.