Rechazaron la convocatoria de acreedores a Wenance, la fintech acusada de estafas millonarias

La empresa Wenance, acusada de llevar adelante un esquema Ponzi, pidió la semana pasada la convocatoria de acreedores. Sin embargo, la Justicia resolvió rechazar la solicitud de la fintech a través de la cual buscaba ordenar los pagos adeudados por 35.000 millones de pesos.

Por su parte, la empresa señalada de estafa aseguró que apelará el fallo.

La decisión fue adoptada por la jueza Gabriela Paladín, del Juzgado Civil y Comercial N° 9 de San Isidro. En un fallo emitido este lunes se declaró «incompetente» para decidir sobre la solicitud de convocatoria que había presentado días atrás el CEO de la firma, Alejandro Muszak.

Según manifestó la magistrada, el rechazo se debió a que el juzgado no es competente para admitir el pedido, ya que el domicilio real de la empresa estaría en la Ciudad de Buenos Aires y no en la localidad bonaerense de Vicente López, como indicó la empresa en su presentación.

Además, si bien reconoció que la empresa no es un banco, dado su carácter de proveedor de crédito no financiero, la regulación que le cabe es la de la ley de Entidades Financieras y no la de una sociedad comercial, competencia que le cabe resolver a la Justicia federal.

«En razón del domicilio de la sociedad presentante, al principio de realidad y la verdadera naturaleza de entidad financiera de Wenance S.A, la intervención de la suscripta en autos llevaría a la vulneración del principio constitucional de Juez Natural, no resultando competente sobre la base de las cuestiones fácticas analizadas«, señaló la magistrada en su fallo.

Y agregó: «Resultaría antijurídico e inequitativo para el público y los competidores de la firma (…) admitir que la empresa es una organización comercial cualquiera y puede acogerse al procedimiento establecido por la Ley 24.522, permitiéndole así eludir lo dispuesto el procedimiento dispuesto por la Ley 21.526, de entidades financieras».

La respuesta de Wenance, la fintech acusada de estafa

Wenance aseguró que apelará el fallo, ya que «lo único que se logra con esto es dilatar el proceso».

«Lo que más le interesa a la empresa es avanzar con el concurso para poder ordenar las cosas. El foco de la empresa es acelerar los tiempos para poder pagarle a los acreedores«, aseguraron fuentes de la firma.

En ese sentido, apuntaron que Wenance tiene sede social inscripta en Vicente López desde mediados de 2022 y que no realiza intermediación financiera, por lo que «la incompetencia por estas causales parece más un intento por evitar intervenir en un concurso preventivo de gran magnitud».

«Wenance por su actividad es un sujeto concursable y como tal, seguramente agotará todas las instancias judiciales para obtener un fallo que le permita acceder a esa solución legal, dado que es el único modo legal de garantizar una restructuración ordenada de sus pasivos sobre la base de un trato igualitario y bajo la condición de continuación de la actividad», aseguraron desde la empresa.

Wenance: la empresa que estafó a 400 neuquinos

Según declaraciones de su CEO, Wenance tiene actualmente unos 8.000 inversores -entre grandes y pequeños- que depositaron sus ahorros en fideicomisos por más de $ 35.000 millones que no han sido devueltos, luego de que se adujeran problemas para cobrar préstamos otorgados y aumentos en el costo de funcionamiento.

Hay denunciantes diseminados por Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza, Santa Cruz, Tucumán, Uruguay, Estados Unidos, República Checa. Tan solo en la provincia neuquina hay cerca de 400 damnificados, desde empresas petroleras hasta empleados que tomaron un crédito para invertirlo en el fideicomiso y se quedaron sin capital y con la deuda. Desde jueces hasta contadores.

En las últimas semanas anunció el despido de 200 empleados en Argentina, Uruguay y España y aseguró que la decisión de haber apelado a la convocatoria de acreedores tiene por objetivo «seguir funcionando, para de esta manera poder ofrecer las mejores propuestas de pago posibles a sus acreedores».