Recusaron al juez federal que resolverá sobre la extradición de Jones Huala a Chile

La defensa del referente mapuche Facundo Jones Huala, que permanece detenido en el penal federal de Esquel a la espera de lo que resuelva la justicia sobre el pedido de extradición formulado por el Estado de Chile, recusó al juez federal Gustavo Villanueva, que tiene en su despacho el expediente.

Así lo informó el abogado Eduardo Soares, que asiste a Jones Huala. Dijo que ya hicieron el ofrecimiento de pruebas que presentarán en el juicio de extradición y además afirmó que habían recusado a Villanueva. Comentó que todavía no hay fecha para el juicio de extradición.

Explicó a RÍO NEGRO que el juez ya “intervino en el pedido de extradición anterior y en tal carácter emitió opinión tanto en la etapa de instrucción como en la de juicio”. Sostuvo que Villanueva, que subroga el juzgado federal de Bariloche, “emitió opinión sobre el fondo del asunto”.

“Nosotros decimos que una de las causales que trabaría la extradición es la tortura en el país requiriente. Si Facundo fuera extraditado a Chille es probable y lo vamos a probar con testigos y documentación qe va a ser torturado”, afirmó Soares, que integra la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina.

Condición de preso político

“Villanueva ya dijo que no iba a ser torturado, o sea ya opinó sobre eso, entonces es un juez que -con todo respeto- está contaminado”, indicó. Señaló que el juez que tiene que entender en un juicio “no puede estar contaminado, no puede haber tenido ni acceso al expediente, pero aunque haya tenido acceso no puede haber emitido opinión sobre las cuestiones que se van a debatir”.

Dijo que el magistrado elevó la recusación a la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, para que resuelva si es procedente el planteo de la defensa.

A principios de este mes, Soares había afirmado que Villanueva no estaba inhabilitado para intervenir en el nuevo juicio de extradición de Jones Huala. “En este caso (Villanueva) sí puede porque el juicio de extradición no es técnicamente un juicio. Es un análisis de la documentación”, aseguró entonces el abogado. “A diferencia de un juicio donde se evalúa la prueba y se discute un hecho, acá no se discute un hecho, se discute documentación”, explicó.

Ahora, el defensor planteó otro criterio y negó que sea una estrategia para ganar tiempo y aplazar la extradición del detenido. “En cualquier otro caso lo hubiera utilizado como un elemento de dilación para ganar tiempo. No es este caso”, aseveró.

“El tema fundamental es que nosotros estamos planteando que se trata de un delito político. Ya lo tiró Facundo en la audiencia y lo vamos a sostener”, afirmó. “Facundo está acusado de cometer un delito de índole político, estuvo detenido en Chile en el pabellón de presos políticos, hay un reconocimiento tácito por parte de la justicia chilena de que él es un preso político”, alegó el abogado.

“Villanueva ya dijo que no, en su resolución cuando hizo lugar a la extradición», recordó. Indicó que en ese momento, el magistrado advirtió que la justicia de Chile lo reclamaba para juzgarlo por delitos comunes previstos en el Código Penal del vecino país.

Anticipó que lo plantearán en el juicio de extradición, porque enfatizó que el juez “no nos da ninguna garantía. Tiene que permitir que venga otro juez que no haya opinado al respecto. Por eso, lo planteamos y lo vamos a seguir diciendo”.

El recorrido judicial hasta la condena

Villanueva estuvo en el juicio que se hizo entre febrero y principios de marzo de 2018 en Bariloche y que finalizó con la sentencia que declaró procedente la extradición del referente mapuche. La Corte Suprema confirmó a finales de agosto de ese año esa sentencia. Y en septiembre de 2018, Jones Huala fue extraditado a Chile.

En diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó como autor del incendio de una vivienda habitada a 6 años de cárcel y además le impuso otra condena de 3 años y un día de prisión por tenencia ilegal de armas. El primer hecho que le atribuyeron ocurrió en enero de 2013 en un campo de Río Bueno, Chile.

El tribunal de juicio le computó a favor los 1.178 días de prisión preventiva que el imputado cumplió en Argentina y Chile. Por eso, el 26 de junio del año próximo agota la pena.

Jones Huala, que se identifica como lonco de la Lof de Resistencia en Cushamen, de Chubut, fue detenido por la Policía de Río Negro la madrugada del 30 de enero pasado, en un domicilio del barrio Nueva Esperanza de El Bolsón. Estaba prófugo desde febrero del año pasado de la justicia chilena que apenas tomó conocimiento del arresto inició los trámites para pedir su extradición.

La Corte de Apelaciones de Temuco le había otorgado el 21 de enero del 2022 la libertad condicional al dirigente mapuche, que reivindica la existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Pero el Ministerio Público Fiscal impugnó esa decisión y la Corte Suprema de Chile revocó a mediados de febrero del 2022 el beneficio. Cuando lo quisieron detener, Jones Huala ya se había evadido.