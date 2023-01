«El juicio es volver al horror»: la carta de la mamá de Ángeles Rawson a los papás de Fernando Báez Sosa

La madre de Ángeles Rawson, la adolescente de 16 años asesinada en 2013 por el portero del edificio en el que vivía en el barrio porteño de Palermo, publicó en las redes sociales una carta dirigida a los padres de Fernando Báez Sosa, en la que les pide que «tengan fortaleza» durante el juicio oral que se está desarrollando en los tribunales de Dolores, ya que es «una de las situaciones más crueles que puede vivir un ser humano».

Los padres de Fernando Báez Sosa recibieron una carta de apoyo y acompañamiento. Quien la firmó fue Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson, la joven adolescente que asesinaron en 2013 y de la cual todo el país se hizo eco del crimen. Este escrito se sumó a la carta que expresó Raúl Guarino, padre de uno de los rugbiers sobreseídos que también hizo referencia al padecimiento de la familia Baéz Sosa.

«Es una de las situaciones más revictimizantes, sino la más cruel que puede vivir un ser humano y aunque se logre Justicia, los hijos no vuelven«, dijo la madre de Ángeles Rawson.

Esta mañana, la mujer dialogó con LN+ y pidió acompañar a los familiares de Fernando Báez Sosa en este duro momento. Pidió que no dejen solos a los padres del joven asesinado porque ellos han perdido todo y ahora es una responsabilidad social contener a los familiares de víctimas y no olvidarse de lo que pasó.

«Acompañar no perdiendo el foco, no malinformando, no exagerando, no revictimizando a la víctima”, dijo y añadió: “Una como mamá, y por eso la entiendo tanto a Graciela, dice: ‘¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no me llevó a mí?’. Lamentablemente es así”, sostuvo Aduriz.

Mientras tanto, esta mañana comenzó la cuarta jornada de juicio y están declarando en Dolores: efectivos policiales que participaron del Operativo Sol ese verano y que llegaron al lugar del asesinato de Fernando minutos después del ataque; Virginia Luz Pérez Antonelli, la joven turista que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima; testigos oculares de la golpiza; un taxista; una joven que estaba en un bar ubicado junto a Le Brique; y el trabajador de un kiosco cercano al lugar del crimen.