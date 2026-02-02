Reformulan cargos contra el único acusado por el femicidio de Silvia Cabañares en Cipolletti

El Ministerio Público Fiscal reformuló este lunes la imputación en la causa que investiga el femicidio de Silvia Cabañares y precisó la conducta atribuida al único acusado, quien pasó de ser considerado coautor a partícipe necesario. Además, la Justicia resolvió extender el plazo de la investigación y prorrogar la prisión preventiva por dos meses.

La decisión se adoptó durante una audiencia realizada este lunes en el Foro Penal, presidida por una nueva jueza de Garantías. En ese marco, la Fiscalía solicitó la reformulación de cargos por el delito de homicidio agravado por femicidio y alevosía, en calidad de partícipe necesario, a partir de nueva información incorporada a la causa. El crimen fue en agosto de 2023 en el sector conocido como Balsa Las Perlas,

El fiscal del caso explicó que el pedido se sustenta en el análisis de datos obtenidos a través de antenas de telefonía celular, que permitieron identificar dispositivos activos en la zona del hecho, además de declaraciones testimoniales y registros de cámaras de seguridad en los que se observa el vehículo del imputado. A ello se sumó el comportamiento posterior del acusado, orientado —según la acusación— a ocultar pruebas.

En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva al considerar que persiste el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación. Señaló que el imputado conoce el entorno íntimo de la víctima y que varios de los testigos se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. “El riesgo procesal se mantiene desde el primer día y debemos actuar con perspectiva de género para proteger a esas personas”, sostuvo el fiscal.

La audiencia estaba prevista para este lunes a las 12:20 aunque comenzó tiempo después.

El abogado querellante, en representación de la familia de Cabañares, acompañó el planteo y agregó que algunos familiares de la víctima cuentan con custodia policial en sus domicilios debido a la gravedad del caso, que tendría vinculaciones con el narcomenudeo.

Por su parte, la defensa se opuso a los pedidos al argumentar que la prueba reunida no respalda la hipótesis fiscal y que su defendido no tenía relación con la víctima ni con su entorno. Como alternativa, solicitó que se dispusiera la prisión domiciliaria en una vivienda de la ciudad de Neuquén.

Finalmente, la jueza de Garantías hizo lugar a la reformulación de cargos solicitada por la Fiscalía, extendió la etapa de investigación penal preparatoria hasta el 2 de abril de 2026 y ordenó la prórroga de la prisión preventiva por dos meses más. También dispuso que el imputado sea alojado en un establecimiento penitenciario provincial, al considerar que el riesgo procesal continúa vigente y no es necesario esperar a que se produzca un nuevo hecho para mantener la medida.

Durante la audiencia y posterior a la misma, un grupo de personas que se identificaron como familiares y conocidos del acusado se manifestaron en la calle, protagonizando un reclamo por la declaración de inocencia del hombre.