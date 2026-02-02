Le dispararon a un adolescente de Roca desde una moto y tratan de dar con los atacantes

Un adolescente de 16 años resultó herido de arma de fuego en la noche del sábado en la zona norte de Roca y debió ser trasladado de urgencia al hospital local, donde ingresó con una lesión en uno de sus pies.

El hecho fue advertido por personal policial que cumple funciones en el sector de guardia del hospital, quienes avisaron del ingreso del menor con una herida compatible con un disparo de arma de fuego. De acuerdo a la información preliminar, el ataque habría ocurrido sobre calle Gavilán, entre Brown y Rosario de Santa Fe.

Según se pudo reconstruir, alrededor de las 20:10 el joven circulaba a pie por calle Gavilán en sentido oeste-este cuando fue interceptado por una motocicleta en la que se trasladaban dos hombres. En esas circunstancias, el acompañante habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo.

El proyectil impactó en el pie izquierdo del adolescente, provocándole una lesión que motivó su posterior traslado al hospital. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, mientras que la víctima continuó avanzando hasta llegar a su domicilio.

En la vivienda, el joven fue asistido por su familia, y su madre, una mujer de 31 años, brindó su testimonio a la Policía, relatando las circunstancias en las que su hijo resultó herido. Posteriormente, se formalizó la denuncia penal correspondiente.

Una vez tomado conocimiento del hecho, intervino la fiscal de turno, María Vanesa Giardina, quien dispuso el inicio de las actuaciones judiciales y ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística para realizar una inspección ocular en el lugar del ataque.

Asimismo, se comisionó a personal de la Brigada de Investigaciones con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del episodio e identificar a los autores del disparo, que hasta el momento permanecen prófugos.