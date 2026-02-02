Cae un kiosco de drogas en Neuquén y asisten a dos niños que eran víctimas del contexto narco

Cae un quiosco de drogas en Neuquén y asisten a dos niños que eran víctimas del contexto narco. Foto archivo

Una investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes en el sector Atahualpa de la ciudad de Neuquén, tras una serie de denuncias anónimas que advertían sobre la comercialización de drogas y la presencia de armas de fuego en una vivienda de la zona. Como resultado, el inmueble fue clausurado y se formularon cargos contra un hombre y una mujer durante una audiencia realizada el viernes. En la vivienda convivían dos niños que eran víctimas del contexto de vulnerabilidad familiar, vinculado al consumo de drogas.

La acusación fue presentada por la fiscal Eugenia Titanti, junto al asistente letrado Pablo Jávega, quienes atribuyeron a ambas personas la comercialización de cocaína y marihuana desde el domicilio investigado. Según la fiscalía, la actividad ilícita se habría desarrollado de manera sostenida al menos durante el mes de enero de 2026, mediante intercambios de droga por dinero en efectivo y transferencias a través de billeteras virtuales, principalmente Mercado Pago.

Las tareas de vigilancia llevadas adelante por personal del Departamento Antinarcóticos de la Policía permitieron documentar al menos 14 operaciones de venta, a través de observaciones directas, filmaciones y registros fotográficos de los denominados “pasamanos”.

Estas medidas derivaron en un allanamiento realizado el 30 de enero, durante el cual se secuestraron cantidades de cocaína y cannabis, balanzas de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y más de 490 mil pesos en efectivo, en su mayoría en billetes de baja denominación.

Armas y 200 municiones

En el procedimiento también se encontraron dos armas de fuego. Un revólver calibre 22 y otro calibre 38 con numeración suprimida, ambos aptos para el disparo y con cerca de 200 municiones de distintos calibres. A ello se sumaron registros de movimientos considerados sospechosos en una billetera virtual, con transferencias frecuentes de montos pequeños realizadas durante la noche y la madrugada.

Los hechos fueron encuadrados legalmente como comercialización de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego, tanto de uso civil como de uso civil condicional, en calidad de coautores.

Entre las principales evidencias, la fiscalía destacó seis denuncias anónimas que dieron inicio a la investigación, los informes policiales y el material secuestrado durante el allanamiento.

Dos niños hospitalizados por consumo de droga

Durante la audiencia también se expuso la situación de dos niños que residían en la vivienda, quienes habían sido hospitalizados recientemente tras dar positivo por cocaína en sangre. Según señaló la fiscal Titanti, los menores atravesaron distintos episodios de intoxicación, lo que permitió establecer que no se trató de un hecho aislado, sino de una consecuencia directa del entorno en el que se encontraban.

Ante la gravedad del caso, el Juzgado de Familia N.º 6 había intervenido la semana previa, disponiendo medidas de protección para los niños, quienes fueron retirados del domicilio luego de recibir atención médica.

Como medida cautelar, el asistente letrado Jávega solicitó la detención domiciliaria de los imputados por el plazo de cuatro meses. La defensa oficial no cuestionó los hechos ni la calificación legal, prestó conformidad con el plazo de investigación y con la modalidad de detención en un domicilio alternativo, y solicitó que se autorizara a la imputada a salir una vez por semana para continuar un tratamiento médico.

La formulación de cargos

Finalmente, el juez Raúl Aufranc dio por formulados los cargos, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y ordenó la detención domiciliaria de ambas personas en el domicilio alternativo.

Además, prorrogó la clausura de la vivienda investigada para la realización de nuevas pericias, dispuso la colocación de tobilleras electrónicas, con rondines policiales diarios hasta su implementación. También autorizó las salidas semanales solicitadas y libró un oficio al fuero de Familia para informar sobre la situación procesal de los imputados.