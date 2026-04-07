Revés para la AFA: ratificaron el proceso contra los dirigentes y mantienen abierta la investigación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió este martes un revés en la causa que inició la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por posible retención indebida de tributos. La Sala A de la Cámara confirmó lo resuelto en primera instancia y determinó que no corresponde cerrar el expediente en esta etapa. Por lo tanto, la investigación continuará su curso.

La Justicia rechaza cerrar la causa contra la AFA

El tribunal también ratificó la imposición de costas a los imputados que impulsaron el incidente. La causa se originó a partir de una denuncia del órgano recaudador del Estado que sostuvo que la AFA habría retenido tributos y contribuciones al sistema de seguridad social sin depositarlos dentro del plazo legal.

Según el requerimiento fiscal, los montos cuestionados corresponden a distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con cifras que superan ampliamente los umbrales establecidos por la ley penal tributaria.

En ese marco, el juzgado interviniente ya había dictado el procesamiento de varios dirigentes, entre ellos Claudio Tapia, además de otros responsables vinculados a la conducción de la entidad.

La defensa argumentó que, al momento de los vencimientos, regían resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían el inicio de ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro, categoría en la que se encuadra la AFA. Sobre esa base, sostuvo que no existía una obligación exigible y, por lo tanto, no cometió ningún delito.

Sin embargo, los jueces rechazaron esa interpretación. La suspensión de las ejecuciones fiscales no modifica la obligación de pago ni altera los vencimientos de las obligaciones tributarias, pero esto no descarta la eventual comisión de un delito.

Además, el tribunal destacó que la falta del hecho ilícito no es clara, lo cual es necesario para aceptar una excepción de falta de acción. Por ese motivo, concluyó que la cuestión deberá analizarse en profundidad durante la investigación principal.

Con esta decisión, la Cámara ratificó que el proceso penal seguirá y se podrá evaluar la responsabilidad de los acusados. Este caso podría llevar a sanciones penales por apropiación indebida de impuestos y contribuciones a la seguridad social.

NA