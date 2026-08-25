Chile dio por terminada la polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes

El gobierno de Chile dio por finalizado este martes el contrapunto diplomático generado tras las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde. El militar transandino había afirmado en un podcast que “Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía, hay que mantener ahí”, lo que provocó duras críticas y el anuncio de una nota de protesta.

La tensión comenzó a ceder luego de que la Cancillería argentina publicara un comunicado oficial para desactivar el conflicto. En el documento, la Cancillería remarcó que “la posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, y subrayó que “ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

Tras la aclaración, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, sostuvo que “con respecto al Estrecho de Magallanes no hay ninguna discusión pendiente”. Aunque admitió desconocer si la nota de protesta ya había sido enviada formalmente, el funcionario consideró que “en este episodio en particular, con la comunicación que ha emitido el gobierno argentino, el tema queda zanjado”.

De todas formas, Alvarado expresó su preocupación por la reiteración de este tipo de episodios y le hizo un llamado de atención a la gestión de Javier Milei. “El gobierno argentino tiene que hacer su trabajo de ordenamiento interno, porque no es normal y no es sano tampoco en la relación bilateral entre países que, existiendo tratados plenamente vigentes, surjan voces aisladas que generen un manto de duda”, argumentó. El ministro agregó que los dichos de Valverde representan “un ruido innecesario” ya que “Argentina reconoce lo que nosotros estamos diciendo”.

Kast ratificó la posición expresada por su gabinete

Por su parte, el presidente chileno, José Antonio Kast, ratificó la posición expresada por su gabinete y celebró la respuesta emitida desde Buenos Aires. “Agradecemos las declaraciones del gobierno argentino reconociendo la soberanía del Estrecho de Magallanes, que es chileno”, manifestó brevemente el mandatario desde La Moneda antes de retirarse.

El antecedente inmediato de tensión bilateral entre ambos países ocurrió en abril de 2024. En aquella oportunidad, la Armada Argentina instaló paneles solares en un puesto de vigilancia del Cabo Espíritu Santo, en Tierra del Fuego, los cuales quedaron emplazados unos tres metros dentro del territorio chileno. El diferendo requirió una enérgica advertencia del entonces presidente Gabriel Boric hasta que la fuerza naval argentina retiró la estructura en junio de ese mismo año.