En medio de la tensión diplomática regional, Javier Milei viajó a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

El presidente Javier Milei viajó este lunes 27 de julio con rumbo a la ciudad de Lima para formar parte de las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en Perú, donde asumirá Keiko Fujimori.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la partida estaba prevista para este martes, pero se adelantó y Milei finalmente se fue a las 20:00.

Una vez que pise suelo peruano, el mandatario nacional mantendrá una reunión bilateral con la flamante presidenta de ese país a las 11:00 de Perú (13:00 de la Argentina).

A las 12:45 (14:45 de la Argentina) se llevará a cabo la juramentación y toma de mando supremo de Fujimori, en la sede del Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por la Independencia del país.

En tanto, a las 16:00 (18:00 de la Argentina) se realizará la ceremonia de entrega del grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres al propio Milei, quien aprovechará la distinción para ofrecer unas palabras de agradecimiento.

El viaje presidencial busca afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región. También, Milei busca exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.

La ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina. Entre los asistentes confirmados se encuentran mandatarios de la región como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asume la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial. El inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Esala la tensión diplomática con Brasil: qué pasa con México

El severo cortocircuito diplomático entre la Argentina y Brasil sumó un nuevo y tenso capítulo este domingo al anochecer. Tras ser convocado formalmente, el embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, acudió a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores local para reunirse con el canciller Mauro Vieira. Sin embargo, este primer acercamiento oficial desde que estalló la polémica por los insultos de Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Silva en San Pablo finalizó sin acuerdos ni una solución a la vista para encauzar el vínculo bilateral.

Según informó Infobae, lejos de apaciguar los ánimos, el conflicto sumó nuevos actores y elevó su temperatura retórica en las horas posteriores a la cumbre, demostrando que la crisis está lejos de resolverse en el corto plazo.

En paralelo a las negociaciones con Raimondi, el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, aterrizó en Brasilia tras ser llamado a consultas. Según confirmaron fuentes oficiales al medio ya citado, Bitelli mantuvo este lunes una reunión de unos 40 minutos con Mauro Vieira para analizar la crisis desde la perspectiva de Itamaraty.

Ambos funcionarios acordaron retomar el diálogo en los próximos días debido a que la agenda internacional impone un escenario de alta tensión inminente: Vieira debió viajar a Lima para representar a Brasil en la toma de posesión presidencial de Keiko Fujimori este martes. Se trata de un evento oficial en el que también estará presente Javier Milei, lo que abre la puerta a un potencial e incómodo cruce protocolar.

Por su parte, no se descarta que el propio Lula convoque a Bitelli al Palacio de la Alvorada para evaluar personalmente la situación, aunque el encuentro depende de los compromisos del mandatario brasileño, quien este lunes recibe a su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung.

El malestar en el gobierno brasileño es absoluto. En un breve intercambio con Infobae, el canciller Vieira fue tajante al evaluar el paso del mandatario argentino por suelo paulista: «Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño».

En este contexto, la diplomacia de Brasil exige que Milei se disculpe públicamente por haber calificado a Lula de «ladrón» y «basura socialista». Sin embargo, desde el entorno del libertario descartan de plano dar ese paso atrás.

Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes 27 de julio de forma tajante las acusaciones lanzadas por el mandatario argentino, Javier Milei, quien había asegurado que la administración mexicana participó en el financiamiento de una supuesta campaña de desprestigio contra la Argentina. Desde el Palacio Nacional, durante su habitual conferencia matutina, la jefa de Estado apeló a la política de no intervención de su país y remarcó que las afirmaciones del líder libertario carecen de sustento.

La respuesta oficial de la mandataria mexicana llegó ante la consulta directa de la prensa. «Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo», sentenció Sheinbaum.

Lejos de dejar el tema ahí, la presidenta aseguró que es su propia gestión la que sufre constantes embates: «Aquí lo que hay es al revés, una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno. Pero nosotros no nos acostumbramos a meternos con otros países y pedimos lo mismo«.

En esa línea, reiteró que la política exterior mexicana se guía de manera irrestricta por el principio constitucional de autodeterminación de los pueblos y reclamó «respeto».

En medio de su exposición, Sheinbaum también aprovechó para marcar sus diferencias con otros regímenes de la región. La mandataria se distanció de la reciente decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de suspender las elecciones en su país: «Aquí hay elecciones cada seis años y revocación del mandato. Democracia, democracia y democracia», afirmó, aunque insistió en que cada país tiene su propia autodeterminación.

Sin embargo, pese al fuerte intercambio de declaraciones, hasta el momento ni la Cancillería argentina ni la mexicana han emitido comunicados oficiales ni anunciado medidas formales, manteniendo el conflicto, por ahora, en un plano estrictamente retórico.