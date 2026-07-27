Lanzan una campaña solidaria por el adolescente que sufrió graves quemaduras en el incendio de Roca

Un adolescente de Roca sufrió graves quemaduras hoy durante el incendio de una vivienda en el barrio San Martín. Mientras permanece internado y es evaluado para una posible derivación a un centro de mayor complejidad, familiares y allegados impulsaron una campaña solidaria para afrontar los gastos que demandará su tratamiento.

«Lo único que puedo decirles es que necesitamos que estén orando por él. Gracias a Dios está estable, pero sigue luchando», expresó la tía del adolescente en diálogo con Diario RÍO NEGRO. También señaló que será trasladado al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, mediante un vuelo sanitario dispuesto por la Provincia.

Incendio en el barrio San Martín en Roca: qué pasó

El incendio ocurrió este lunes en una casa ubicada sobre calle Estados Unidos al 1800. Según se informó más temprano el adolescente sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y permanece internado en terapia intensiva. Mientras tanto, el equipo médico continúa con las tareas de estabilización y el monitoreo permanente del adolescente.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de General Roca informaron que alrededor de las 13.30, tras recibir el alerta, convocaron de inmediato al personal y despacharon dos móviles hacia el lugar. Al arribar, encontraron una vivienda de material envuelta en llamas y montaron un operativo para evitar que el fuego se propagara a las construcciones linderas, mientras trabajaban en la extinción del incendio.

La familia del adolescente lanzó una campaña solidaria para afrontar los gastos del tratamiento y recuperar lo perdido en el incendio. Foto Juan Thomes

En el procedimiento también participaron efectivos de la Comisaría Tercera y personal del SIARME. Como consecuencia del siniestro, tres personas fueron asistidas y trasladadas al hospital local, entre ellas el adolescente que sufrió las quemaduras de mayor gravedad.

Una vez que su estado lo permita, sería trasladado en un vuelo sanitario al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, donde continuará con un tratamiento especializado acorde a su situación.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios, de la Policía y del Siarme. Foto: Juan Thomes

Campaña solidaria tras el incendio en Roca

A través de las redes sociales, familiares y amigos difundieron un pedido de colaboración para acompañar a la familia en este difícil momento. «Cada aporte suma mucho», señala la campaña, que también invita a quienes no puedan colaborar económicamente a compartir la publicación para ampliar su alcance. Además, los allegados pidieron cadenas de oración por la recuperación del adolescente.

La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó que toda colaboración será de gran ayuda. Además de afrontar la compleja situación de salud del adolescente, la familia perdió todas sus pertenencias en el incendio. Por ese motivo, además de los aportes económicos para cubrir los gastos médicos y de traslado, también solicitan donaciones de ropa y otros elementos de primera necesidad para comenzar a reconstruir lo que el fuego destruyó.

El hecho generó una profunda conmoción en el barrio San Martín y la solidaridad no tardó en multiplicarse. La preocupación trascendió a los vecinos de la cuadra donde ocurrió el incendio y rápidamente se extendió a distintos sectores de la ciudad. A través de las redes sociales comenzaron a compartirse mensajes de apoyo y el pedido de colaboración para acompañar a la familia.

Quienes deseen colaborar pueden realizar una transferencia a través de Mercado Pago, utilizando el alias ayudemos.alan. La cuenta está a nombre de Agustín Luciano Segura. Lo recaudado será destinado a afrontar los gastos del tratamiento médico, el traslado a Buenos Aires y las necesidades más urgentes.