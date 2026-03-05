Secta rusa en Bariloche: Konstantin Rudnev tiene como nuevo defensor al abogado del policía Luis Chocobar

El complejo escenario judicial que rodea a Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso de 57 años detenido en el Penal de Rawson (Unidad 6), tomó un nuevo rumbo. Tras la renuncia del mediático abogado Carlos Broitman, la defensa quedó en manos de Martín Sarubbi, quien buscará dar un giro a la situación procesal del acusado de liderar una organización dedicada al reclutamiento de mujeres rusas con fines de explotación sexual.

En diálogo con Diario Río Negro, Sarubbi confirmó su designación y aclaró un punto clave de su gestión: a diferencia del equipo anterior, que asistía a varios implicados, él representará exclusivamente a Konstantin y a su esposa, Tamara Rudneva.

El letrado confirmó en exclusiva que este viernes emprendería viaje a la ciudad de San Carlos de Bariloche para comenzar a trabajar desde donde tramita la causa.

Sarubbi supo estar al frente de varias causas de peso y resonancia nacional como en la defensa de Luis Chocobar, el policía bonaerense acusado de matar a balazos a un ladrón que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio porteño de La Boca. Además, tuvo una gran exposición en los medios por ser representante de la agrupación Revolución Federal, mencionada en la investigación por el ataque a Cristina Fernández de Kirchner.

Un momento crítico hacia el juicio

La llegada de la nueva defensa ocurre en una cuenta regresiva determinante. El próximo 4 de abril es la fecha límite para que la Fiscalía Federal, dirigida por Fernando Arrigo, presente la evidencia necesaria para elevar la causa a juicio oral.

Rudnev permanece tras las rejas desde marzo de 2025, cuando fue capturado en el aeropuerto de Bariloche intentando abordar un vuelo hacia Brasil. Desde entonces, el caso ha mantenido una alta exposición pública, alimentada en gran medida por la estrategia de la defensa saliente, que intentó sin éxito obtener el sobreseimiento del exmilitar ruso.

Martín Sabburi viajará a Bariloche este viernes.

Los reveses judiciales y la estrategia de inocencia

La nueva defensa deberá realizar una revisión exhaustiva del expediente para profundizar la estrategia de inocencia. Hasta el momento, la justicia fue esquiva para lo pretendido por Rudnev y recientemente, el juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, rechazó un pedido de sobreseimiento, argumentando que dicha solicitud deberá ser tratada recién en la audiencia de abril.

La defensa anterior basaba su postura en dos pilares que ahora Sarubbi deberá evaluar. Por un lado el estado de salud, con un presunto deterioro físico del detenido dentro del sistema penitenciario federal. Broitman había expuesto a la justicia que Rudnev llevaba 50 kilos perdidos durante su detención y que el acceso a la asistencia era compleja, principalmente por la barrera idiomática.

Por otro lado, ponderó la declaración en Cámara Gesell de la mujer rusa cuyo caso inició la investigación.

El origen de la causa: un nacimiento bajo sospecha

La investigación se disparó tras un episodio en el hospital de Bariloche, donde el nacimiento de un bebé de una madre rusa encendió las alarmas del sistema de salud público. En aquel momento, se denunció que la mujer estaba siendo coaccionada por otras ciudadanas de su misma nacionalidad.

Sin embargo, el caso presenta una arista controversial: tiempo después del hecho, la propia madre declaró en sede judicial no haber sido víctima de ninguna red comandada por Rudnev.

Este testimonio es considerado por los defensores como la «punta de lanza» para desestimar las acusaciones de explotación sexual que pesan sobre el matrimonio ruso.