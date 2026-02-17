Renunció el abogado de Rudnev Konstantin, acusado de ser el líder de la secta rusa en Bariloche

La compleja investigación por presunta trata de personas que sacude a la región cordillerana dio un vuelco drástico este viernes. Carlos Broitman, el reconocido abogado penalista que representaba a Rudnev Konstantin, el ciudadano ruso acusado de liderar una organización criminal en forma de secta espiritual, presentó su renuncia formal al patrocinio legal. La noticia, confirmada en exclusiva por el Diario Río Negro, introduce una fuerte cuota de incertidumbre sobre el futuro procesal del exmilitar de 57 años, quien se encuentra recluido en la Unidad de Detención de Rawson.

El hombre, como otras 18 personas (la mayoría mujeres) están siendo investigagas por formar parte de la presunta organización criminal con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre.

Los motivos de la salida

Según supo este medio, la salida de Broitman —quien trabajaba en el caso junto a su hija— no fue casual. La decisión se habría precipitado por fuertes desacuerdos internos dentro del equipo de defensa.

La renuncia llega tras una semana de alta tensión, en la que el letrado había interpuesto un recurso de habeas corpus denunciando presuntas maniobras de persecución relacionadas con su rol en este caso.

Además, Broitman había sido la voz pública sobre el deterioro físico de Konstantin, asegurando que su defendido perdió 50 kilos en prisión y que no recibe la asistencia médica necesaria para sus patologías.

Carlos Broitman había tenido una reciente presencia en la región, siendo abogado de la destituída vicegobernadora de Neuquén Gloria Ruiz (Archivo Diario Río Negro)

Un escenario judicial complejo

El escenario para Konstantin se torna cuesta arriba tras este movimiento ya que recientemente, el juez federal Gustavo Villanueva, rechazó un pedido de sobreseimiento, remarcando que la fiscalía tiene dos meses para recolectar pruebas.

Mientras tanto, el próximo 4 de abril se llevará a cabo una audiencia determinante. Allí, el fiscal Fernando Arrigo presentará la evidencia incriminatoria con el objetivo de elevar la causa a juicio oral.

Konstantin permanece tras las rejas desde marzo de 2025, cuando fue interceptado en el aeropuerto de Bariloche intentando viajar a Brasil y la inclusión de Broitman al equipo defensor, le había dado un nuevo envión mediático al caso.

La justicia federal investiga el ingreso al país de Rudnev y los otros implicados.

Reclamos de la familia

Mientras la defensa busca una nueva hoja de ruta, la esposa del acusado mantiene sus críticas hacia el sistema penitenciario, denunciando tratos inapropiados y el abandono de la salud del imputado en la cárcel de Rawson.

Con la salida de Brotiman, Rudnev y los otros implicados quedaron en un limbo legal a pocas semanas de una audiencia que podría sellar su camino hacia el banquillo de los acusados.