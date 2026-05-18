A cambio de $30 millones: la Justicia autorizó a «Chiqui» Tapia a viajar al Mundial 2026

Una resolución de la Justicia penal económica destrabó el viaje del presidente de la AFA al Mundial 2026. El juez Diego Amarante autorizó este lunes a Claudio «Chiqui» Tapia a salir del país para asistir al torneo en Estados Unidos, México y Canadá, a cambio del pago de una caución de 30 millones de pesos.

Según el fallo judicial, el dirigente procesado obtuvo vía libre para ausentarse del territorio nacional desde el próximo 27 de mayo hasta el 21 de julio.

Para otorgar el beneficio, el magistrado −que mantiene a Tapia procesado y bajo un embargo preventivo de $350 millones por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social de la entidad de la calle Viamonte− consideró que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional en las concretas condiciones informadas”. Además, el fallo destacó que el dirigente «dio adecuado cumplimiento, en tiempo y forma, a las condiciones impuestas por el tribunal» en autorizaciones de viaje anteriores.

Escala en Europa, amistosos de la Selección y agenda de la FIFA

El itinerario presentado ante el Juzgado en lo Penal Económico detalla una extensa hoja de ruta que combina compromisos de la Conmebol, compromisos de la Selección Nacional y la agenda protocolar de la FIFA. En primer lugar, Tapia volará hacia Hungría en su rol de miembro del Consejo Directivo de la confederación sudamericana. Allí asistirá a la final de la UEFA Champions League, que se disputará en Budapest el próximo 30 de mayo, participando también de las ceremonias oficiales previas del certamen europeo.

Una vez concluido el compromiso en el Viejo Continente, el titular de la AFA se trasladará de forma directa a los Estados Unidos. En territorio norteamericano acompañará a la delegación de la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni, que disputará dos partidos amistosos preparatorios de cara a la cita ecuménica: frente a Honduras el 6 de junio y ante Islandia el 9 de junio.

Posteriormente, entre el 10 de junio y el 19 de julio, Tapia se abocará exclusivamente a las actividades institucionales y protocolares de la Copa Mundial FIFA 2026. La agenda oficial del dirigente alternará sedes entre los tres países organizadores −Estados Unidos, México y Canadá− antes de su regreso obligado a la Argentina previsto para antes del 21 de julio, fecha límite otorgada por la resolución judicial.

Con información de Noticias Argentinas.