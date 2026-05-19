Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026: emoción y ovación en una noche histórica

El conductor Guido Kaczka se quedó con el Martín Fierro de Oro en la edición número 54 de los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) y coronó una de las noches más importantes de la televisión argentina.

La ceremonia, que contó con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, se realizó en el Hotel Hilton de Buenos Aires, tuvo a Santiago del Moro como conductor por segundo año consecutivo y fue transmitida por Telefe, señal que además se convirtió en la más ganadora de la noche.

Telefe lideró la entrega y El Trece se quedó con el Oro

La emisora de las pelotas obtuvo 14 estatuillas, mientras que El Trece logró nueve premios, incluido el codiciado Martín Fierro de Oro para Guido Kaczka gracias a su trabajo en Buenas Noches Familia.

Más atrás quedaron América TV y El Nueve, con cinco galardones cada uno, mientras que la TV Pública obtuvo tres premios, incluyendo un reconocimiento compartido en la categoría Programa de Servicios.

Los homenajes y momentos más emotivos de la gala

La ceremonia comenzó con el tradicional discurso del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien destacó el presente de la televisión argentina y el crecimiento de la industria audiovisual.

Uno de los momentos especiales de la noche fue el homenaje a América TV por sus 60 años de historia en la televisión argentina. También hubo un reconocimiento a la trayectoria del histórico periodista deportivo Enrique Macaya Márquez.

Más tarde llegó uno de los segmentos más emotivos de la ceremonia: el clásico “In Memoriam”, donde se recordó a las figuras fallecidas entre 2025 y 2026 al ritmo de la canción “Recuérdame”, interpretada por Ángela Torres.

El recuerdo a las figuras fallecidas emocionó a todos

Durante el homenaje aparecieron imágenes de grandes figuras del espectáculo, el periodismo y la televisión argentina como Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “El Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.

Sobre el cierre de la gala también hubo un emotivo reconocimiento para el fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, uno de los momentos más comentados de la noche.

Todos los ganadores de los Martín Fierro 2026

Martín Fierro de Oro

Guido Kaczka

Ficción

Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Periodístico

Opinión Pública (El Nueve)

Humorístico/Actualidad

Polémica en el Bar (América)

Deportivo

ACTC (TV Pública)

Futbolístico

Mundial de Clubes (Telefe)

Noticiero diurno

Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Noticiero nocturno

Telefe Noticias (Telefe)

Interés General

LAM (América)

Musical

La Peña de Morfi (Telefe)

Magazine

Cortá por Lozano (Telefe)

Cultural Educativo

Tierras (Telefe)

Entretenimientos

Buenas Noches Familia (El Trece)

Big Show

Otro Día Perdido (El Trece)

Reality

MasterChef Celebrity (Telefe)

Gastronomía

Ariel en su Salsa (Telefe)

Viajes/Turismo

Por el Mundo (Telefe)

Programa de Servicios

ADN Buena Salud y Aire de Campo (TV Pública)

Jurados

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui (MasterChef Celebrity)

Branded Content

Intuiciones by Bplay (Bplay-Telefe)

Labor en Conducción Femenina

Wanda Nara (MasterChef Celebrity)

Labor en Conducción Masculina

Guido Kaczka (Buenas Noches Familia)

Labor Periodística Femenina

Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)

Labor Periodística Masculina

Rolando Graña (América Noticias y GPS)

Cronista/Movilero

Alejandro Guatti (Intrusos)

Panelista Femenina

Analía Franchín (A la Barbarossa)

Panelista Masculino

Luis Bremer (A la Tarde y Desayuno Americano)

Mejor Actor

Luciano Cáceres (Tafí viejo, verdor sin tiempo)

Mejor Actriz

Gimena Accardi (La voz ausente)

Revelación

Ian Lucas (MasterChef Celebrity)

Labor Humorística

Agustín “Rada” Aristarán (Otro Día Perdido)

Autor/Guionista

Roma, Meira, Zicanelli, Álvarez y Custo (La voz ausente)

Director

Eduardo Pinto (Tafí viejo, verdor sin tiempo)

Director de No Ficción

Claudio Cuscuela (Otro Día Perdido)

Aviso Publicitario

Decíselo – Quilmes (ABI InBev-La América)

Producción Integral