Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026: emoción y ovación en una noche histórica
El conductor argentino se consagró este domingo como el gran ganador de los Premios Martín Fierro 2026 al quedarse con el Martín Fierro de Oro.
El conductor Guido Kaczka se quedó con el Martín Fierro de Oro en la edición número 54 de los premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) y coronó una de las noches más importantes de la televisión argentina.
La ceremonia, que contó con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, se realizó en el Hotel Hilton de Buenos Aires, tuvo a Santiago del Moro como conductor por segundo año consecutivo y fue transmitida por Telefe, señal que además se convirtió en la más ganadora de la noche.
Telefe lideró la entrega y El Trece se quedó con el Oro
La emisora de las pelotas obtuvo 14 estatuillas, mientras que El Trece logró nueve premios, incluido el codiciado Martín Fierro de Oro para Guido Kaczka gracias a su trabajo en Buenas Noches Familia.
Más atrás quedaron América TV y El Nueve, con cinco galardones cada uno, mientras que la TV Pública obtuvo tres premios, incluyendo un reconocimiento compartido en la categoría Programa de Servicios.
Los homenajes y momentos más emotivos de la gala
La ceremonia comenzó con el tradicional discurso del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien destacó el presente de la televisión argentina y el crecimiento de la industria audiovisual.
Uno de los momentos especiales de la noche fue el homenaje a América TV por sus 60 años de historia en la televisión argentina. También hubo un reconocimiento a la trayectoria del histórico periodista deportivo Enrique Macaya Márquez.
Más tarde llegó uno de los segmentos más emotivos de la ceremonia: el clásico “In Memoriam”, donde se recordó a las figuras fallecidas entre 2025 y 2026 al ritmo de la canción “Recuérdame”, interpretada por Ángela Torres.
El recuerdo a las figuras fallecidas emocionó a todos
Durante el homenaje aparecieron imágenes de grandes figuras del espectáculo, el periodismo y la televisión argentina como Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “El Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.
Sobre el cierre de la gala también hubo un emotivo reconocimiento para el fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, uno de los momentos más comentados de la noche.
Todos los ganadores de los Martín Fierro 2026
Martín Fierro de Oro
- Guido Kaczka
Ficción
- Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Periodístico
- Opinión Pública (El Nueve)
Humorístico/Actualidad
- Polémica en el Bar (América)
Deportivo
- ACTC (TV Pública)
Futbolístico
- Mundial de Clubes (Telefe)
Noticiero diurno
- Telenueve al Mediodía (El Nueve)
Noticiero nocturno
- Telefe Noticias (Telefe)
Interés General
- LAM (América)
Musical
- La Peña de Morfi (Telefe)
Magazine
- Cortá por Lozano (Telefe)
Cultural Educativo
- Tierras (Telefe)
Entretenimientos
- Buenas Noches Familia (El Trece)
Big Show
- Otro Día Perdido (El Trece)
Reality
- MasterChef Celebrity (Telefe)
Gastronomía
- Ariel en su Salsa (Telefe)
Viajes/Turismo
- Por el Mundo (Telefe)
Programa de Servicios
- ADN Buena Salud y Aire de Campo (TV Pública)
Jurados
- Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui (MasterChef Celebrity)
Branded Content
- Intuiciones by Bplay (Bplay-Telefe)
Labor en Conducción Femenina
- Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
Labor en Conducción Masculina
- Guido Kaczka (Buenas Noches Familia)
Labor Periodística Femenina
- Mirtha Legrand (La Noche de Mirtha)
Labor Periodística Masculina
- Rolando Graña (América Noticias y GPS)
Cronista/Movilero
- Alejandro Guatti (Intrusos)
Panelista Femenina
- Analía Franchín (A la Barbarossa)
Panelista Masculino
- Luis Bremer (A la Tarde y Desayuno Americano)
Mejor Actor
- Luciano Cáceres (Tafí viejo, verdor sin tiempo)
Mejor Actriz
- Gimena Accardi (La voz ausente)
Revelación
- Ian Lucas (MasterChef Celebrity)
Labor Humorística
- Agustín “Rada” Aristarán (Otro Día Perdido)
Autor/Guionista
- Roma, Meira, Zicanelli, Álvarez y Custo (La voz ausente)
Director
- Eduardo Pinto (Tafí viejo, verdor sin tiempo)
Director de No Ficción
- Claudio Cuscuela (Otro Día Perdido)
Aviso Publicitario
- Decíselo – Quilmes (ABI InBev-La América)
Producción Integral
- La Voz Argentina (Telefe)
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