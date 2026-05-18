Tensión en El Bolsón: imputaron a un hombre tras un violento episodio armado en una plaza central

En una audiencia judicial realizada de forma virtual este lunes, un hombre fue imputado por el delito de tentativa de robo agravada por el uso de arma de fuego en concurso real con tenencia de arma de uso civil. El hecho, que aún presenta versiones encontradas, tuvo lugar el sábado al mediodía en la plaza Grido, ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y Pellegrini de esta localidad.

De acuerdo con el relato de la fiscal del caso, el imputado arribó al espacio público acompañado por otro individuo. En ese momento, entabló una conversación con dos hombres que ya se encontraban en el lugar.

Según la acusación, las circunstancias se volvieron violentas cuando el imputado le habría manifestado a una de las víctimas la frase “estás robado”, procediendo de inmediato a intentar apoderarse de pertenencias que, al momento, no han sido detalladas con claridad en la denuncia.

Culatazo y persecución

La fiscalía sostiene que, en medio de la secuencia, el agresor habría golpeado a una de las víctimas con la culata de un revólver. Tras el ataque, todos los involucrados escaparon corriendo en distintas direcciones.

La alerta policial permitió que los efectivos detuvieran al sospechoso en las cercanías de la calle Brown, en la zona del callejón sin salida y calle Pellegrini. Asimismo, se informó en la audiencia que el imputado habría descartado el arma de fuego en un nicho de gas, la cual fue hallada posteriormente por el personal policial a unos 200 metros de la escena principal. Debido a esto, la fiscalía le atribuyó la autoría de los delitos en concurso real.

Contradicciones y marcha atrás de la víctima

Por su parte, el defensor oficial rechazó la plataforma fáctica de la acusación y presentó una teoría del caso contrapuesta. Desde la defensa se argumentó que el arma secuestrada nunca estuvo en poder de su asistido.

Además, el defensor introdujo un dato clave: según expuso, la propia víctima habría manifestado su negativa a avanzar con la investigación penal al momento de prestar declaración, asegurando formalmente que no le habían sustraído ninguna de sus pertenencias.

Plazos procesales y pautas de conducta

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el Juez de Garantías interviniente señaló que, si bien existen dos versiones visiblemente opuestas sobre lo que realmente ocurrió, se cumplieron rigurosamente todos los requisitos legales para dar por formulados los cargos.

El magistrado habilitó formalmente la etapa penal preparatoria, fijando como fecha límite para la investigación el 17 de septiembre de 2026.

Finalmente, debido a que el Ministerio Público Fiscal no solicitó medidas cautelares de prisión preventiva, el acusado recuperó la libertad. No obstante, el juez le impuso la obligatoriedad de mantener el domicilio fijado en el expediente y presentarse de forma obligatoria ante cada requerimiento de la justicia.