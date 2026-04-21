Segundo juicio por la muerte de Maradona: hoy declararía Gianinna y podría haber careos con Leopoldo Luque

La Justicia avanza en la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona con una audiencia que promete ser determinante en los tribunales de San Isidro.

Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 recibe el testimonio de Gianinna Maradona, en un contexto de alta tensión donde los abogados de los principales imputados ya marcaron la cancha antes de ingresar a la sala.

Para la querella, el testimonio de la hija menor de Claudia Villafañe es vital.

Gianinna busca reforzar la hipótesis de que el equipo médico ocultó información crítica sobre el estado de salud de su padre. Con ocho profesionales de la salud en el banquillo bajo la acusación de homicidio simple con dolo eventual, el juicio entra en una etapa de definiciones donde cada palabra frente a los jueces Gaig, Ortolani y Rolón puede cambiar el destino de los imputados.

La defensa de Luque y la opción del «careo» en el segundo juicio por la muerte de Maradona

Roberto Rallín, parte del equipo legal de Leopoldo Luque, habló con la prensa antes del inicio del debate y fue contundente: esperan que los testimonios de hoy ayuden a demostrar la inocencia del neurocirujano.

Sobre la posibilidad de que Luque se enfrente cara a cara con los testigos —incluida Gianinna— a través de un careo, el abogado no lo descartó:

«Podría pasar, aunque es decisión de él. No lo vemos necesario por nuestras pruebas, pero no lo descartamos», explicó Rallín. Y aseguró que Luque está dispuesto a declarar cada vez que sea necesario para refutar versiones que compliquen su rol en la internación domiciliaria de Diego.

Agustina Cosachov: la ausencia del día en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Por su parte, la psiquiatra Agustina Cosachov decidió no estar presente en la audiencia de hoy. Su defensor, Vadim Mischanchuk, aprovechó el ingreso al tribunal para despegar a su clienta del trágico desenlace: