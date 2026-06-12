Con Tagliafico descartado, Scaloni analiza tres opciones para el debut de Argentina en el Mundial 2026

La lesión de Nicolás Tagliafico trastocó los planes de Lionel Scaloni para el armado de la Selección Argentina. El lateral izquierdo es una piza clave en el plantel y por eso permanecerá en Estados Unidos, aunque se perderá el debut y eso representa un dolor de cabeza para el DT. Las opciones que se manejan son tres: una lógica, otra que se ha utilizado y la restante con un jugador que hace tiempo ocupa otras posiciones.

Aunque el DT tiene tiempo hasta el lunes para hacer retoques en la lista de 26, es una fija que Scaloni sostendrá a Tagliafico en el plantel. Así, quedaría descartado el regreso del zapalino Marcos Acuña o de cualquier otro jugador que esté en gateras.

Scaloni piensa y piensa. ¿Quién será el dueño del lateral izquierdo en el debut? (Clarín Fotografía)

Las alternativas para ocupar el lateral izquierdo

De los convocados por Scaloni, Facundo Medina es quien más natural siente el puesto de lateral por izquierda, pese a que también puede jugar como marcador central en una línea de cuatro o también como stopper en una de tres. El futbolista de Olympique Marsella fue titular en esa posición en el amistoso ante Islandia y, como dejó algunas dudas, aparecen otras opciones.

La Selección tiene varios jugadores que son polifuncionales y en esa lista hay dos que pueden cumplir la función de lateral: Valentín Barco y Nicolás González. El Colo jugó mucho tiempo en esa posición cuando estaba en Boca, pero desde su llegada a Europa, se adelantó al mediocampo. Y Nico es, tal vez, el jugador que más puestos puede ocupar en el equipo. Sin embargo, es uno de los tantos “tocados” que todavía hay en el plantel y eso también hace dudar al entrenador. Entre hoy y mañana, Scaloni probará a fondo y definirá la línea de fondo para el duelo del martes ante Argelia.